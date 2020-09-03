На Каскаде Кубанских ГЭС (филиал ПАО «РусГидро») получили новые токопроводы для модернизации генераторного распределительного устройства (ГРУ) 10 кВ на ГЭС-1. Токопроводы необходимы для передачи генераторного напряжения от ГРУ-10 кВ к трансформаторам Т-1 и Т-2 на новой площадке распределительного устройства (ОРУ) 110 кВ ГЭС-1. Существующее ОРУ 110 кВ расположено на левом берегу отводящего канала ГЭС-1, а новая площадка ОРУ-110 кВ на правом берегу, поэтому необходимо полное изменение схемы выдачи мощности гидроэлектростанции.

Проект по модернизации ГРУ-10 кВ ГЭС-1 предусматривает разделение существующей одной секции шин ГРУ – 10 кВ на две, строительство двух токопроводов, включения двух новых силовых трансформаторов в схему выдачи мощности ГЭС-1 и реализацию новой схемы плавки гололеда. В ходе реконструкции будут заменены высоковольтные выключатели, разъединители, оборудование релейной защиты и автоматизированных систем учёта электроэнергии. Реконструкция будет осуществляться поэтапно, без остановки станции.

В результате изменения схемы выдачи мощности повысится надёжность ГЭС-1, улучшатся эксплуатационные характеристики электротехнического оборудования, будет возможен вывод ГРУ-10 кВ для проведения ремонтных работ посекционно, с сохранением генерации.

РусГидро реализует Программу комплексной модернизации гидрогенерирующих объектов, в рамках которой запланирована замена половины парка турбин, генераторов и трансформаторов ГЭС и ГАЭС РусГидро. Столь масштабная программа обновления устаревшего и изношенного оборудования для отечественной энергетики уникальна и беспрецедентна. Ее особенность — ориентация не на точечную замену отдельных узлов и агрегатов, а на комплексную модернизацию генерирующих объектов как единых технологических комплексов, с заменой или реконструкцией основного и вспомогательного оборудования, общестанционных систем, гидротехнических сооружений.

С начала реализации ПКМ заменены и реконструированы 105 гидротурбин, 83 генератора, 69 силовых трансформаторов, более 5 000 единиц вспомогательного и электротехнического оборудования. В результате мощность модернизируемых ГЭС РусГидро возросла на 437,5 МВт.