2 сентября в Москве состоялась рабочая встреча генерального директора Госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева с губернатором Смоленской области Алексеем Островским, в ходе которой стороны подписали Соглашение о сотрудничестве, рассчитанное на 2020-2021 год и направленное на социально-экономическое и инфраструктурное развитие города атомщиков - Десногорска.

Документ, в частности, предусматривает выделение средств из бюджета области за счет налоговых отчислений предприятий Росатома на реализацию конкретных мероприятий по совершенствованию социально-культурной, транспортной, медицинской, коммунальной инфраструктуры Десногорска, перечень которых будет утверждаться сторонами ежегодно. Так, планируется, что на 2020-2021 год эта сумма составит более 260 млн рублей. На выделенные средства в городе, в частности, будут ремонтироваться школы и детские сады, дороги, организовываться пассажирские перевозки, проводиться модернизация уличного освещения. Кроме этого, будет приобретена коммунальная и аварийно-спасательная техника, создана новая лаборатория на базе медико-санитарной части № 135, выполнена часть работ в рамках реализации проектов по созданию «Атом-парка» и «Музея под открытым небом».

Алексей Лихачев отметил:

«Повышение качества жизни в атомных городах является одним из главных приоритетов нашей деятельности. Мы активно сотрудничаем с Администрацией области и видим целенаправленность и эффективность этих действий, положительные изменения. Будем продолжать двигаться дальше в этом направлении и делать все возможное для развития Смоленской АЭС и Смоленской области».

Алексей Островский сказал:

«Соглашение представляет собой выход на новый этап продуктивного сотрудничества Смоленской области и Госкорпорации – одного из лидеров экономики нашей страны и мировой атомной промышленности. Подписанный сегодня документ открывает новые возможности не только для города-спутника Смоленской АЭС, но и для всего региона в целом, поскольку атомная станция обеспечивает несколько тысяч рабочих мест и способствует развитию инфраструктуры области».

Стоит отметить, что большой стимул развитию социальной сферы Десногорска даст и строительство второй очереди Смоленской АЭС (АЭС-2). Необходимые подготовительные работы уже начались. Аналогичная деятельность развернулась и в Ленинградской области. Помимо прочего, строительство новых энергоблоков большей мощности на Смоленской и Ленинградской АЭС позволит выполнить поручение главы государства об увеличении доли атомной энергетики в энергобалансе страны до 25%. Проект создания новых энергоблоков Смоленской АЭС-2 уже в этом году будет включен в инвестиционную программу Госкорпорации. Также в нынешнем году будет подготовлено соответствующее техзадание.