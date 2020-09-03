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Модернизировано освещение в 11 кварталах Красного Села

Модернизировано освещение в 11 кварталах Красного Села

3 сентября 2020, 16:15
Рубрика: Модернизация
Метки: УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ, ЛЕНСВЕТ
Отрасль: Электротехника 

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УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ, ЛЕНСВЕТ

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ, ЛЕНСВЕТ

К началу учебного года СПб ГБУ «Ленсвет» завершило модернизацию уличного освещения в 11 кварталах Красного Села. В границах Геологической улицы, Стрельнинского шоссе, проспекта Ленина, Нагорной улицы, улицы Первого Мая, улицы Свободы, улицы Юных Пионеров, Моховой улицы, улицы Рябчикова, улицы Спирина проживают почти 16 тысяч жителей – четвертая часть населения Красного Села.

По поручению губернатора Александра Беглова  особое внимание было уделено модернизации освещения на территориях учреждений образования, на детских и спортивных площадках. «Качественное уличное освещение — это вопрос безопасности петербуржцев. Мы должны сделать все, чтобы жители могли заниматься спортом в любое время года, отдыхать, гулять с детьми по вечерам», - отметил Александр Беглов. 

Освещены территории 2 школ, 5 детских садов, 18 детских и 9 спортивных площадок, пешеходные дорожки внутри кварталов. Вместо устаревших ртутных ламп установлены 979 современных экономичных светодиодных светильников. Их число увеличилось в 5 раз, а энергопотребление — только на 17%.  Старые железобетонные опоры освещения заменены на современные металлические. На детских и спортивных площадках установлены опоры со складным механизмом. Это позволяет обслуживать светильники «с земли», без применения спецтехники. Вместо неизолированных проводов проложены надежные сети протяженностью 23 км. Оборудованы 10 новых пунктов питания с автоматизированными системами управления освещением и учета электроэнергии. 

Губернатор подчеркнул, что работа по модернизации наружного освещения продолжается во всех районах города. В 2020 году планируется обеспечить современными светильниками 57 объектов городской инфраструктуры: 23 квартала, 25 улиц и магистралей, 9 садов и парков.

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