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Московский фонд дольщиков достроит проблемный ЖК "Воскресенское"

Московский фонд дольщиков достроит проблемный ЖК Воскресенское

3 сентября 2020, 14:00
Рубрика: Контракты
Метки: ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Отрасль: Строительство 

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Московский фонд защиты прав дольщиков достроит проблемный ЖК «Воскресенское». Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

Как рассказала глава комитета Анастасия Пятова, Арбитражный суд Московской области удовлетворил заявление фонда и передал ему проблемный объект.

«Такое решение вынесено благодаря конструктивному сотрудничеству дольщиков с фондом и конкурсным управляющим. Дольщики грамотно использовали свои права, взаимодействовали с фондом и оказывали активную поддержку в зале суда. Благодаря этому ранее возникшие процессуальные противоречия, удалось снять», – отметила она.

В пресс-службе добавили, что на следующем этапе фонд и конкурсный управляющий ТСК «ЕВРО-СТАРТ» (компания-застройщик признана банкротом) заключат договор о передаче земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями и обязательствами застройщика. После госрегистрации договора, фонд объявит конкурс по выбору технического заказчика для обследования объектов, а также корректировки проектной документации.

Строительство ЖК «Воскресенское» началось в 2005 году по адресу: пос. Воскресенское, корп. 1-4. Корпуса №1, 2, 4 находятся в разной степени готовности, к строительству корпуса №3 застройщик не приступал.

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