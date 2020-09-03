Московский фонд защиты прав дольщиков достроит проблемный ЖК «Воскресенское». Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

Как рассказала глава комитета Анастасия Пятова, Арбитражный суд Московской области удовлетворил заявление фонда и передал ему проблемный объект.

«Такое решение вынесено благодаря конструктивному сотрудничеству дольщиков с фондом и конкурсным управляющим. Дольщики грамотно использовали свои права, взаимодействовали с фондом и оказывали активную поддержку в зале суда. Благодаря этому ранее возникшие процессуальные противоречия, удалось снять», – отметила она.

В пресс-службе добавили, что на следующем этапе фонд и конкурсный управляющий ТСК «ЕВРО-СТАРТ» (компания-застройщик признана банкротом) заключат договор о передаче земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями и обязательствами застройщика. После госрегистрации договора, фонд объявит конкурс по выбору технического заказчика для обследования объектов, а также корректировки проектной документации.

Строительство ЖК «Воскресенское» началось в 2005 году по адресу: пос. Воскресенское, корп. 1-4. Корпуса №1, 2, 4 находятся в разной степени готовности, к строительству корпуса №3 застройщик не приступал.