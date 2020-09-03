На стройплощадке ветропарка «Азовская ВЭС» ПАО «Энел Россия», расположенного в Ростовской области, продолжаются работы по возведению ветроэнергетических установок. Работы ведутся вслед за завершением установки и заливки фундаментов. Ветропарк будет оснащен в общей сложности 26 турбинами и расположен на территории площадью 133 гектара. Установленная мощность каждой турбины составляет порядка 3,5 МВт.

Возведение ВЭУ является завершающей стадией строительства ветропарка, за которой следует его ввод в эксплуатацию с последующей подачей вырабатываемой электроэнергии в сеть Единой энергосистемы России. Работы по возведению ветроэнергетических установок ведутся как российскими, так и международными специалистами Enel Green Power, глобального подразделения Группы Enel, отвечающего за развитие и функционирование объектов возобновляемых источников энергии по всему миру.

Напомним, ПАО «Энел Россия» получило право на строительство Азовской ВЭС мощностью 90 МВт в рамках проведенного в 2017 году российским Правительством тендера на строительство объектов ветрогенерации общей установленной мощностью 1,9 ГВт. Ветропарк сможет вырабатывать порядка 320 ГВтч в год, избегая при этом выброса около 250 000 тонн углекислого газа в атмосферу ежегодно. Общий объем инвестиций Энел Россия в Азовский ветропарк составляет порядка 132 миллионов евро. Данный проект был включен в список губернаторских приоритетных инвестиционных проектов Ростовской области.

Помимо Азовской ВЭС ПАО «Энел Россия» реализует еще два проекта в сфере ветрогенерации: Кольская ВЭС (201 МВт) в Мурманской области и Родниковская ВЭС (71 МВт) в Ставропольском крае. Общий объем инвестиций ПАО «Энел Россия» в три ветропарка составит порядка 495 миллионов евро, что подчеркивает уверенное стремление компании внести свой вклад в выполение Целей Устойчивого развития ООН, а именно ЦУР 7 – Недорогостоящая и чистая энергия, ЦУР 12 – Ответственное потребление и производство и ЦУР 13 – Борьба с изменением климата.