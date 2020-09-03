Петербург вложит 5 млрд рублей в проект "ИТМО Хайпарк"

Осенью начнётся строительство ИТМО Хайпарка — первого резидента проекта "Город–спутник Южный". Объем застройки составит 260 тыс. м2, рассказал ректор ИТМО Владимир Васильев на открытом заседании ученого совета университета, которое прошло в чистом поле на месте будущего строительства. Общий объем финансирования проекта — 41 млрд рублей, из них 21,8 млрд (53%) — средства федерального бюджета, 4,8 млрд — деньги из казны Санкт–Петербурга, 14,4 млрд — частные инвестиции.

Как уточнил Андрей Назаров, генеральный директор ИТМО Хайпарка, до конца 2020 года будет завершено проектирование и получены разрешения на строительство. "Сами работы начнутся в 2021 году, а в 2023–м будет завершена первая очередь", — пояснил он.

Одновременно начнется и освоение остальной территории Южного. Всего здесь планируется строительство 9 млн м2 недвижимости, из них жилье — 3,8 млн м2, социальная инфраструктура — 1,2 млн, общественно–деловая застройка — 0,9 млн, промышленная застройка — 470 тыс. м2.

"В настоящее время разрабатывается граддокументация на первую очередь строительства Южного, которая примыкает к территории ИТМО Хайпарка. Мы не можем идти раньше спроса, поэтому ведем развитие параллельно планам Хайпарка", — рассказал "ДП" Захар Смушкин, председатель совета директоров УК "Старт Девелопмент" (оператор проекта освоения территории).

На первом этапе будет построено 100 тыс. м2 недвижимости, из них 60 тыс. м2 — жилье.

"Южная агломерация перспективна для развития Петербурга. Обидно, что проект в силу разных причин развивается медленно. Спрос на жилье здесь будет. Но сейчас в этой локации усиливается конкуренция, в том числе за счет развития проекта кампуса СПбГУ", — считает Юлия Франц, директор по продажам и маркетингу "Лахта Плаза".

"На фоне снижения количества новых крупных и знаковых проектов Южный остается актуальным и привлекательным. Как в случае любого масштабного начинания, на его реализацию требуется не один год", — уверен Дмитрий Михалев, руководитель службы по работе с государственными органами "СПб Реновации".

Фото: пресс-служба Универ ситета ИТМО