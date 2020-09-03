В рамках реализации инвестиционной программы 2020 года в «Россети Центр и Приволжье Удмуртэнерго» новым антитеррористическим оборудованием оснащена подстанция 35/6 кВ «Аэропорт» - ключевой центр питания воздушного транспортного узла Удмуртии – аэропорта и интенсивно развивающегося Завьяловского района республики.

Выполняя мероприятия по повышению антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов, энергетики установили по периметру подстанции современное защитное антивандальное ограждение. Территория подстанции была оснащена новейшими системами видеонаблюдения, охранно-периметральной сигнализации.

Кроме подстанции «Аэропорт» в рамках программы «Антитеррор» до конца года аналогичные работы будут проведены еще на двух объектах Завьяловского района: ПС 110/35/10 кВ «Завьялово» и ПС 35 кВ «Россия».

В планах на следующий год реконструкция ограждения и установка охранно-периметральной сигнализации на подстанциях 220 кВ «Глазов» и «Юбилейная», ПС 110 кВ «Пирогово», «Лесная» «Вокзальная», «Танково». На ПС 110/35/10 кВ «Красногорье» будет произведена реконструкция ограждения.

- Современное оборудование, устанавливаемое в ходе реализации инвестиционной программы филиала на подстанциях, выводит антитеррористическую защищенность и безопасное функционирование региональной энергосистемы на качественно новый уровень, - отмечает заместитель генерального директор - директор «Россети Центр и Приволжье Удмуртэнерго» Андрей Малышев. – Хотелось бы напомнить жителям республики, что нарушение правил поведения вблизи энергообъектов, а также попытки хищения энергооборудования, могут привести к гибели людей! Мы всеми силами стремимся избежать этих страшных последствий, в том числе, оборудуя подстанции новым высокотехнологичным оборудованием.

Энергетики призывают жителей республики соблюдать необходимые меры предосторожности вблизи энергообъектов. Обо всех нарушениях, повреждениях, а также попытках вмешательства в работу объектов электросетевого комплекса сообщайте в Контакт-центр «Россети Центр и Приволжья» по номеру 8-800-220-0-220 или по телефону, указанному на дверях трансформаторной подстанции в вашем населенном пункте, а также в администрацию муниципального образования или на короткий номер единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования - 112.