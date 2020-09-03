"Россети" снижают аварийность

Группа компаний «Россети» продолжает снижать аварийность. Количество технологических нарушений оператора одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире сократилось в первой половине года в сетях всех классов напряжения, в том числе на 5,5 % – на объектах 110 кВ и выше. Даже в сложных метеоусловиях снабжение потребителей восстанавливалось в среднем на 8,1 % быстрее, чем в сопоставимом периоде 2019.

Аналогичные тренды на улучшение основных производственных показателей фиксируют и специалисты «Россети Тюмень», работающие в Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО. Так, за первое полугодие в сетях компании средняя длительность нарушений электроснабжения (SAIDI) снизилась на 41 % относительно аналогичного периода 2019 года, а средняя частота нарушений электроснабжения (SAIFI) сократилась на 24 %.