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Solopharm инвестирует в строительство нового завода 3,5 млрд рублей

Solopharm инвестирует в строительство нового завода 3,5 млрд рублей

3 сентября 2020, 15:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 

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Компания Solopharm, до сих пор специализировавшаяся на выпуске жидких лекарственных форм, выходит в новый сегмент рынка. К 2022 году она построит завод по производству препаратов в форме таблеток и капсул, объем инвестиций в который составит 3,5 млрд рублей.

Как рассказал на церемонии закладки фундамента предприятия основатель и генеральный директор Solopharm Олег Жеребцов, проектированием завода займется немецкая фирма DGC. Завод будет построен с использованием модульных стеклянных перегородок – так называемых «гибких стен». Это позволит без остановки производства менять конфигурацию помещений за несколько дней и оперативно реагировать на тенденции рынка.

Площадь здания составит 11 559 м2. А производственная мощность линий достигнет 2 млрд таблеток в год.

Две трети общих инвестиций в завод, по расчетам Жеребцова, составят собственные ресурсы компании, остальную часть – кредитные средства.

«По сравнению с предприятиями big pharma мы можем более гибко реагировать на изменения на рынке, предлагая более доступные по цене препараты», — отмечает коммерческий директор предприятия Сергей Трифонов.

Solopharm работает на российском рынке с 2014 года. На заводе по производству жидких лекарственных форм, общей площадью в 21 500 м2 , запущено 27 непрерывно работающих производственных линий.

В 2020 году компания признана самой быстрорастущей компанией в OTC-сегменте среди ТОП-30 фармацевтических компаний России.

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