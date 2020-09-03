Как прошел международный форум
3 сентября 2020, 14:15
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ ЦЕНТР, КУРСКЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика
Энергетики филиала «Россети Центр Курскэнерго» успешно завершили выполнение запланированных работ на подстанциях (ПС) 110/35/10кВ «Дмитриев» и «Белая», расположенных соответственно в Дмитриевском и Беловском районах Курской области.
Ремонтные бригады филиала провели целый комплекс мероприятий на ПС «Белая»: капитальный ремонт выключателя 110 кВ, 30 выключателей 10-35 кВ, 24 разъединителей 35-110 кВ, текущий ремонт двух силовых трансформаторов 110/35/10 кВ общей мощностью 32 МВА. Также приведено к стандарту внешнее железо-бетонное ограждение подстанции. Затраты на проведение работ составили порядка 2, 6 млн рублей. Затраты на проведение работ составили порядка 2, 6 млн рублей.
На подстанции «Дмитриев» энергетики выполнили капитальный ремонт 21 выключателя 10-35 кВ, 22 разъединителей 35-110 кВ, текущий ремонт двух силовых трансформаторов 110/35/10 кВ общей мощностью 20 МВА. На ремонт этой подстанции филиал направил порядка 3, 9 млн рублей.
«Плановый ремонт подстанций, выполненный в рамках реализации годовой ремонтной программы Курскэнерго, обеспечит устойчивую работу центров питания и надежность электроснабжения более 24 тысяч потребителей, проживающих в городе Дмитриев, слободе Белая и близлежащих населенных пунктах в предстоящий отопительный сезон», - подчеркнул исполняющий обязанности заместителя генерального директора – директора филиала «Россети Центр Курскэнерго» Вячеслав Истомин.
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter