Энергетики филиала «Россети Центр Курскэнерго» успешно завершили выполнение запланированных работ на подстанциях (ПС) 110/35/10кВ «Дмитриев» и «Белая», расположенных соответственно в Дмитриевском и Беловском районах Курской области.

Ремонтные бригады филиала провели целый комплекс мероприятий на ПС «Белая»: капитальный ремонт выключателя 110 кВ, 30 выключателей 10-35 кВ, 24 разъединителей 35-110 кВ, текущий ремонт двух силовых трансформаторов 110/35/10 кВ общей мощностью 32 МВА. Также приведено к стандарту внешнее железо-бетонное ограждение подстанции. Затраты на проведение работ составили порядка 2, 6 млн рублей. Затраты на проведение работ составили порядка 2, 6 млн рублей.

На подстанции «Дмитриев» энергетики выполнили капитальный ремонт 21 выключателя 10-35 кВ, 22 разъединителей 35-110 кВ, текущий ремонт двух силовых трансформаторов 110/35/10 кВ общей мощностью 20 МВА. На ремонт этой подстанции филиал направил порядка 3, 9 млн рублей.