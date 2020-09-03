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Сотрудники "Россети Центр Курскэнерго" завершили плановые ремонтные работы на подстанциях110/35/10 кВ "Дмитриев" и "Белая"

Сотрудники Россети Центр Курскэнерго завершили плановые ремонтные работы на подстанциях110/35/10 кВ Дмитриев и Белая

3 сентября 2020, 14:15
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ ЦЕНТР, КУРСКЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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Россети Центр, Курскэнерго

Россети Центр, Курскэнерго

Энергетики филиала «Россети Центр Курскэнерго» успешно завершили выполнение запланированных работ на подстанциях (ПС) 110/35/10кВ «Дмитриев» и  «Белая», расположенных соответственно  в Дмитриевском и Беловском   районах Курской области.

Ремонтные бригады филиала провели целый комплекс мероприятий на ПС  «Белая»: капитальный ремонт  выключателя 110 кВ, 30 выключателей 10-35 кВ,  24 разъединителей 35-110 кВ, текущий  ремонт двух силовых трансформаторов  110/35/10 кВ  общей мощностью 32 МВА. Также приведено  к стандарту внешнее железо-бетонное ограждение подстанции. Затраты на проведение работ составили порядка 2, 6 млн рублей. Затраты на проведение работ составили порядка 2, 6 млн рублей.

На подстанции «Дмитриев»  энергетики  выполнили капитальный ремонт  21 выключателя 10-35 кВ,  22 разъединителей 35-110 кВ, текущий  ремонт двух силовых трансформаторов  110/35/10 кВ  общей мощностью 20 МВА. На ремонт этой подстанции филиал направил порядка 3, 9 млн рублей.

«Плановый ремонт подстанций, выполненный в рамках реализации годовой ремонтной программы Курскэнерго, обеспечит устойчивую работу центров питания и надежность электроснабжения  более 24 тысяч потребителей, проживающих в городе Дмитриев, слободе Белая и близлежащих населенных пунктах в предстоящий отопительный сезон», - подчеркнул   исполняющий обязанности заместителя генерального директора – директора филиала «Россети Центр Курскэнерго» Вячеслав Истомин.

 

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