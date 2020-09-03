Специалисты Западного производственного отделения филиала «Россети Волга»-«Оренбургэнерго» провели капитальный ремонт линии электропередачи напряжением 10 кВ в Ташлинском районе.

В ходе ремонта энергетики заменили деревянные опоры железобетонными, дополнительно установили промежуточную опору и смонтировали более 6 км провода. Часть линии электропередачи проходит над рекой, в этом месте специалисты электросетевого предприятия отрегулировали натяжение проводов.

Воздушная линия обеспечивает электроснабжение потребителей села Благодарное, в котором проживает 500 человек.

Ремонты энергообъектов предусмотрены программой подготовки электросетевого комплекса к прохождению осенне-зимнего периода 2020-2021 г.г. На сегодняшний день специалисты Западного ПО отремонтировали 1256 километров линий электропередачи напряжением 0,4-110 кВ и 490 подстанций, распределительных и трансформаторных пунктов. Всего же программой запланированы капитальные ремонты 1402 км ЛЭП и 507 трансформаторных подстанций. От выполненных вовремя работ зависит надежное электроснабжение потребителей Западного Оренбуржья.