 
Инвестиции (проекты)

В Москве к 2023 году создадут сеть электрозаправок

В Москве к 2023 году создадут сеть электрозаправок

3 сентября 2020, 17:15
Рубрика: Инвестиции
Метки: ЭЗС, ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Транспорт Электроэнергетика 

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
435

В Рамках проекта «Энергия Москвы» количество зарядных станций для электромобилей в ближайшие три года увеличится в пять раз и достигнет 600. По данным аналитического агентства «Автостат», Москва занимает пока третье место в России по числу электромобилей. Аналитики рассказали, чего не хватает в столице, чтобы пересадить большинство водителей на экологичный транспорт.

«Есть две глобальные причины, почему спрос на электрокары не так популярен в российских городах, чем в той же Норвегии, где 65% продаваемых машин работает на электродвигателях. Первая - это суровый климат: аккумуляторы не любят холодов, теряя до 30% энергии при минусовой температуре. А вторая причина - дороговизна электромобилей», - цитирует ведущего специалиста аналитического агентства Азата Тимерханова «Российская газета».

Эксперт добавил, что для того, чтобы заинтересовать людей электрокарами, необходимо создавать более выгодные условия. К примеру, бесплатные парковки, снижать стоимость заправки, вводить льготы на покупку электромобиля, развивать инфраструктуру и прочее.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: kp.ru

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инвестиции
В ТОР
Петербург вложит 5 млрд рублей в проект
ГК
Solopharm инвестирует в строительство нового завода 3,5 млрд рублей
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно