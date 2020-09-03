Главгосэкспертиза России рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство горнодобывающего предприятия на базе освоения Восточного участка Нойон-Тологойского месторождения в Забайкальском крае. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Нойон-Тологойское полиметаллическое месторождение, открытое в начале 1990-х годов, расположено на территории Александрово-Заводского района Забайкальского края, в 50 км от села Александровский Завод. С 2005 года лицензией на разведку и добычу руд цветных металлов владеет компания ООО «Байкалруд». Проект освоения Нойон-Тологойского месторождения вошел в число якорных резидентов ТОР «Забайкалье», созданной распоряжением Правительства РФ от 31 июля 2019 года.

Проектной документацией, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрено строительство объектов горнодобывающего комплекса для отработки запасов полиметаллических руд Восточного участка месторождения Нойон-Тологой. Производственная мощность предприятия составит 2,2 млн тонн руды в год.

Проектируемая площадка расположена в 1 км от села Бутунтай Александрово-Заводского района Забайкальского края. Фоновая сейсмичность в районе работ составляет от 6 до 8 баллов. Участок открытых горных работ Нойон-Тологойского месторождения по инженерно-геологическим условиям относится к III категории, определяемой как «сложная». Вскрытие карьера будут производить посредством проходки наклонных и разрезных траншей, шириной по 35,1 м, на каждый горизонт отработки.

Помимо карьерной выемки на площадке горного предприятия также построят модульные насосные станции карьерного водоотлива и плавучие насосные станции производственного водоснабжения, пруд-отстойник карьерных вод, отвалы рыхлых и скальных пород, склад для хранения руды, пожарное депо, производственные и бытовые здания, открытые стоянки для автомобилей и спецтехники. Также здесь соорудят иные объекты, необходимые для добычи полиметаллических руд.

Проектировщик – ООО «ЕМС-майнинг».

Ранее Главгосэкспертиза России одобрила проект строительства горнодобывающего предприятия для освоения Юго-Западного участка Нойон-Тологойского месторождения полиметаллических руд.

Фото: ИА «Чита.Ру»