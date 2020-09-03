Правительство Пермского края и ГК «МедИнвестГрупп» (МИГ) в четверг, 3 сентября, подписали соглашение о реализации трёх проектов в области здравоохранения. Речь идет о строительстве онкодиспансера, клинической инфекционной больницы и хирургического комплекса ГКБ им. Тверье. Строительство новых медицинских учреждений планируется реализовать в формате государственно-частного партнерства: концессионных соглашений и контракта жизненного цикла.

В настоящее время стороны определяют финансовую модель реализации проектов. Вложение инвестиций планируется окупить частично за счет оказания медицинской помощи в рамках ОМС. Также рассматривается возможность привлечения бюджетного финансирования, как за счет регионального бюджета, так и за счет федерального бюджета, в том числе — по национальному проекту «Здравоохранение».

По словам врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, уже определена финансово-экономическая модель реализации всех трёх проектов. Кроме того, достигнуты договоренности по обучению персонала для больниц — МИГ планирует размещать соответствующий заказ в Пермском медуниверситете.

«Наш партнер будет размещать заказ в медуниверситете на обучение персонала, который будет работать в этих медицинских учреждениях. Поскольку мы понимаем, что помимо здания, оборудования, необходимы профессионалы», — заявил Дмитрий Махонин.

По словам президента ГК «МедИнвестГрупп» Сергея Нотова, потребность в высокотехнологичной медицинской помощи в регионах растет. Так, за последние несколько лет потребность в позитронно-эмиссионной томографии в Пермском крае выросла с 5 тыс. до 12 тыс. случаев. Сергей Нотов не исключил, что строительство новых медицинских центров в Пермском крае станет отправной точкой для развития медицинского туризма в регионе.

«Если говорить об экономической составляющей, то для нас это ранний опыт с точки зрения экономических аспектов, так как мы начали серьезно инвестировать в медицину последние три года. На горизонте этих трех лет мы видим, что рентабельность инвестиционных проектов составляет до 25%», — заявил он.

Напомним, ранее «МИГ» инвестировал около 210 млн руб. в создание Центра ядерной медицины на базе ГКБ им. Тверье.

Центр сможет ежегодно принимать 5 тыс. пациентов и будет работать по ОМС — доля таких услуг составит 90% от всего объема медпомощи.

В мае этого года Управление капитального строительства Пермского края расторгло контракт с компанией «Транзумед» на проектирование инфекционной больницы. Причина — нарушение сроков исполнения контракта со стороны подрядчика.

В июле прошлого года региональный минстрой совместно с минздравом утвердили план застройки территории инфекционной больницы. На территории медучреждения планируется возвести 18 корпусов. Из них восемь — медицинских, и десять — инженерно-технических сооружений. Самыми большими по площади станут пяти- и трёхэтажный стационары, четырёхэтажный корпус поликлиники и лечебно-диагностический комплекс.

Строительные работы инфекционного комплекса оценивались примерно в 4 млрд руб.

Пресс-служба губернатора Пермского края