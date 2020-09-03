Администрация Волгоградской области и сотовый оператор Тele2 заключили соглашение о взаимодействии в сфере цифровизации экономики и развития телекоммуникационной инфраструктуры региона, сообщает пресс-служба компании. Соглашение подписано губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым и гендиректором Tele2 Сергеем Эмдиным.

В рамках сотрудничества оператор планирует реализовать проекты по развитию сети LTE-450 для государственных служб, цифровой инфраструктуры региона с использованием технологий 5G, "умного" города, а также цифровых сервисов для нужд АПК. Кроме того компания будет активно участвовать в реализации госпрограммы "Цифровая экономика" на территории области и содействовать запуску удобных для населения цифровых сервисов.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании, в 2019-2020 годах инвестиции в сетевую инфраструктуру региона превысят 1 млрд рублей. Только в прошлом году инвестиции составили 750 млн рублей. Оператор, практически, сравнял зоны покрытия 4G и голосовой связи: мобильный интернет доступен 97% жителей области, в зоне голосового покрытия проживает 99,5% населения региона.

"Во время пандемии зачастую именно мобильная связь была единственным способом коммуникации с внешним миром. Оказалось, что многие вопросы можно решить онлайн, и после снятия ограничений этот формат связи остался с нами. Это усиливает роль телекоммуникаций в социально-экономическом развитии", - цитирует Эмдина пресс-служба компании.

Tele2 ("Т2 РТК Холдинг") является четвертым по величине сотовым оператором РФ. Компания создана на базе регионального GSM-оператора Tele2 Russia и мобильных активов ПАО "Ростелеком". Сейчас Tele2 на 45% принадлежит "Ростелекому". В I квартале 2020 года госоператор получит 100% Tele2, выкупив оставшуюся долю у ВТБ и других акционеров.