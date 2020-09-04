Иркутская нефтяная компания (ИНК) транспортировала основное крупногабаритное оборудование на площадку строящегося завода полимеров в Усть-Куте. Поставки аппаратов осуществлялись из Японии, Южной Кореи, Китая, сообщает ИНК.

За десять дней августа на причале в Усть-Куте были разгружены три из девяти барж, перевезено семь единиц оборудования для ИЗП. В том числе, на стройплощадку была доставлена колонна закалочной воды длиной 54,6 метров и весом 305 тонн.

"Самоходный модульный транспортер длиной в 40 метров, перевозивший колонну, находился в пути более семи часов, а его средняя скорость не превышала 1 километр в час", - уточняет ИНК.

Погрузка оборудования, изготовленного в азиатских странах, была проведена в конце июня в южнокорейском порту Масан. Общий вес партии составил 4,5 тыс. тонн. Транспортировка осуществлялась двумя судами усиленного ледового класса. В течение трех недель суда прошли 8,5 тыс. километров до российской бухты Тикси – в том числе по Северному морскому пути. В бухте оборудование было перегружено на девять барж морского класса для транспортировки по реке Лене. В августе флот прошел 3,6 тыс. километров вверх по Лене. Весь путь по воде занял почти два месяца.

Разгрузка в Усть-Куте началась 24 августа. До 20 сентября все 45 единиц оборудования доставят на две площадки на территории строящегося завода.

Строительство Иркутского завода полимеров осуществляется в рамках реализации комплексной газовой программы. Мощность завода составит 650 тыс. тонн полиэтилена в год. Сырьем для завода полимеров станет природный и попутный нефтяной газ, добываемый на месторождениях группы компаний ИНК в Усть-Кутском и других северных районах области.

На предприятии предполагается создание 1,2 тыс. новых рабочих мест (7 тыс. на этапе строительства), объем инвестиций оценивается в 168 млрд рублей. После запуска комплекса на 4% увеличится валовый региональный продукт Иркутской области.

ООО "Иркутский завод полимеров" было зарегистрировано 28 марта 2017 года. Единственным учредителем является ООО "ИНК". В качестве основного вида деятельности предприятия в базе данных указано производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах.

Фото из архива ИНК