5 сентября 2020 года для проведения планового среднего ремонта будет остановлен энергоблок №2 Калининской атомной станции. Планируемый срок ремонтных работ составляет 31 сутки.

В ходе ремонта планируется провести регламентные работы по перегрузке топлива в активной зоне, контроль состояния металла корпуса реактора и внутрикорпусных устройств, ремонт главного циркуляционного насоса и блочного трансформатора. В машинном зале будет отремонтирован турбогенератор и насосное оборудование.

По словам главного инженера Калининской АЭС Александра Дорофеева, помимо типового перечня операций на энергоблоке №2 будет реализован ряд модернизационных работ в рамках отраслевой программы продления срока эксплуатации действующих блоков. В частности будет модернизирована система технического водоснабжения ответственных потребителей и общеблочная аккумуляторная батарея, необходимая для обеспечения надежного питания систем безопасности энергоблока.

Все работы будут выполняться силами ремонтного и инженерно-технического персонала Калининской АЭС и Атомэнергоремонта. В общей сложности в ремонте будет задействовано более 2000 человек.

В настоящее время в работе находятся энергоблоки № 2, 3 и 4 Калининской АЭС. На энергоблоке №1 ведется плановый капитальный ремонт. Радиационный фон в районе расположения атомной станции и прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.