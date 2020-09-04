Правительство Сахалинской области, администрация Южно-Сахалинска и девелоперская группа компаний "ПИК" подписали инвестиционное соглашение, в котором подтвердили намерения по реализации жилищного строительства в городе Южно-Сахалинске.

Документ подписали в пятницу в Москве губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и президент ГК "ПИК" Сергей Гордеев. Как уточнили в пресс-службе "ПИК", речь идет о строительстве 800 тыс. кв. м жилья. Срок реализации проектов - до 2031 года.

"Группа "ПИК" обладает очень важной для нас экспертизой - опытом комплексного освоения территорий. Строительство микрорайонов будет осуществляться с учетом обеспечения всей необходимой инфраструктурой, а также отвечать всем требованиям комфортной городской среды", - сказал на церемонии подписания Лимаренко.

На этой неделе сообщалось, что группа компаний "ПИК" купила 13 земельных участков во Владивостоке, на которых планирует построить новый жилой район. Отмечалось, что общая площадь застройки составит 118,5 тыс. кв. м. Строительство планируется начать в 2021 году.

Группа компаний "ПИК" - российская девелоперская компания, которая специализируется на строительстве и реализации жилья эконом-класса. Включена в перечень системообразующих предприятий российской экономики. По итогам 2019 года общая выручка компании увеличилась на 14,2% и составила 280,6 млрд рублей. По данным Единого реестра застройщиков, ПИК является крупнейшим российским девелопером по объемам текущего строительства, в настоящее время он возводит 6,69 млн кв. м недвижимости.