Как прошел международный форум
4 сентября 2020, 16:15
Рубрика: Инновации
Метки: АККУМУЛЯТОРЫ, ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ, ТЕХНОЛОГИИ
Отрасль: Электротехника
Линия по производству аккумуляторов по так-называемой намазной технологии, которая позволила повысить качество и снизить стоимость продукции, была запущена на заводе "Сатурн" в Краснодаре. Об этом рассказал журналистам главный технолог по направлению аккумуляторных батарей предприятия Алексей Петров.
"В 2020 году с участием Фонда развития промышленности Краснодара и Краснодарского края с привлечением федеральных средств, на предприятии организован участок по изготовлению литий-ионных аккумуляторов и аккумуляторных батарей по новой для нас технологии. Это технология общепринятая во всем мире. Она позволяет нам выйти на качественно новый уровень производства аккумуляторов, значительно снизить их стоимость и поднять удельные мощностные характеристики", - сказал Петров.
Он уточнил, что новая линия производства нацелена, в первую очередь, на авиационное применение. Новая технология, по словам специалиста, позволила также снизить вредность производства. Линия рассчитана на изготовление до 2 мегаватт часов в год.
"Это литий-ионные аккумуляторные батареи различного типа назначения для обширного действия применения. В основном это специализированные батареи, но тут мы, в том числе, делаем аккумуляторные батареи, которые по типу, размеру и емкости аналогичны тем, которые ставят у себя Tesla на машины. Есть проработки и по водному транспорту", - сказал генеральный директор предприятия Олег Планкевич.
Как отметил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев во время посещения завода, край готов оказать поддержку предприятию, производство которого способно конкурировать с другими странами.
"Я считаю, что то, что мы сегодня здесь увидели, абсолютно имеет все шансы обосноваться в рамках той продукции, которую вы производите, на российском рынке. Вы можете сегодня конкурировать с аналогами из различных стран, в том числе и с теми, кто доминирует сейчас на российском рынке", - сказал Кондратьев.
Он добавил, что на создание данной производственной линии из Фонда развития промышленности было выделено около 30 млн рублей, еще 70 выделил федеральный Фонд развития промышленности.
"Всего на развитие завода "Сатурн" было выделено около 190 млн рублей", - сказал глава региона. АО "Сатурн" - единственное предприятие в России, которое занимается изготовлением солнечных преобразователей и аккумуляторных батарей для автономных спутниковых аппаратов.
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter