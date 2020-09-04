Линия по производству аккумуляторов по так-называемой намазной технологии, которая позволила повысить качество и снизить стоимость продукции, была запущена на заводе "Сатурн" в Краснодаре. Об этом рассказал журналистам главный технолог по направлению аккумуляторных батарей предприятия Алексей Петров.

"В 2020 году с участием Фонда развития промышленности Краснодара и Краснодарского края с привлечением федеральных средств, на предприятии организован участок по изготовлению литий-ионных аккумуляторов и аккумуляторных батарей по новой для нас технологии. Это технология общепринятая во всем мире. Она позволяет нам выйти на качественно новый уровень производства аккумуляторов, значительно снизить их стоимость и поднять удельные мощностные характеристики", - сказал Петров.

Он уточнил, что новая линия производства нацелена, в первую очередь, на авиационное применение. Новая технология, по словам специалиста, позволила также снизить вредность производства. Линия рассчитана на изготовление до 2 мегаватт часов в год.

"Это литий-ионные аккумуляторные батареи различного типа назначения для обширного действия применения. В основном это специализированные батареи, но тут мы, в том числе, делаем аккумуляторные батареи, которые по типу, размеру и емкости аналогичны тем, которые ставят у себя Tesla на машины. Есть проработки и по водному транспорту", - сказал генеральный директор предприятия Олег Планкевич.

Как отметил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев во время посещения завода, край готов оказать поддержку предприятию, производство которого способно конкурировать с другими странами.

"Я считаю, что то, что мы сегодня здесь увидели, абсолютно имеет все шансы обосноваться в рамках той продукции, которую вы производите, на российском рынке. Вы можете сегодня конкурировать с аналогами из различных стран, в том числе и с теми, кто доминирует сейчас на российском рынке", - сказал Кондратьев.

Он добавил, что на создание данной производственной линии из Фонда развития промышленности было выделено около 30 млн рублей, еще 70 выделил федеральный Фонд развития промышленности.