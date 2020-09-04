Главгосэкспертиза России рассмотрела представленные повторно с учетом корректировки проектную документацию и результаты инженерных изысканий на завершение строительства двух шахтных стволов Усть-Яйвинского рудника Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Верхнекамское месторождение калийно-магниевых солей, где сосредоточена основная часть запасов Соликамского калиеносного бассейна на территории Пермского края, было открыто в 1925 году в ходе геологической разведки под руководством профессора Павла Преображенского. Сегодня разработкой месторождения и развитием инфраструктуры горнодобывающего комплекса занимается ПАО «Уралкалий». Работы пройдут на Усть-Яйвинском участке Верхнекамского месторождения калийных солей, в южной части городского округа Березники и левобережной части Усольского района Пермского края.

Проектной документацией, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрено завершение строительства двух шахтных стволов - № 1 и № 2 - Усть-Яйвинского рудника Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей. Проектируемые сооружения на территории горнодобывающего предприятия предназначены для добычи калийно-магниевых солей подземным способом. Глубина шахтного ствола № 1 составит 465 м, ствола № 2 – 409 м.

После проведения предыдущей государственной экспертизы отчетные материалы по результатам геодезических, геологических, экологических и ряда других направлений инженерных изысканий были актуализированы и полностью переработаны. В частности, на экспертизу были представлены новые решения по уточнению конструкции и параметров крепи стволов № 1 и № 2 Усть-Яйвинского рудника с учетом фактического состояния пройденных стволов, а также решения по армировке ствола № 1 на участке фактически выполненных работ по замене бетонной крепи на тюбинговую, решения по уточнению глубины стволов, отметок их сопряжений с горизонтальными выработками и ряд других корректировок, внесенных в одобренную ранее проектную документацию. Кроме того, для обеспечения оперативной и безопасной эвакуации рабочих здесь заменят спасательную лестницу в расчете на максимальную численность одной смены. Канат аварийно-спасательной лебедки также установят новый.

В скорректированном проекте учтена возможность подъезда автомобильного транспорта к складу тюбингов с двух сторон, по ранее выполненным автоподъездам с твердым покрытием.

Проектировщик – ООО «Дайльманн Ханиэль Шахтострой».

Ранее Главгосэкспертиза России одобрила откорректированные проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство вертикальных шахтных стволов для подземной добычи минеральных солей в южной части Соликамского участка Верхнекамского месторождения.

Фото: ПАО «Уралкалий»