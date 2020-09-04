На западе Москвы построят жилой комплекс на 482 квартиры

Как прошел международный форум
4 сентября 2020, 17:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Отрасль: Строительство
На западе Москвы построят жилой комплекс Victory Park Residences на 482 квартиры. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста, уточнив, что девелопером проекта является компания ANT development (входит в международный холдинг ANT YAPI).
По информации пресс-службы, жилой комплекс общей площадью 56,4 тыс. кв. метров возведут на ул. Братьев Фонченко. Проектом также предусмотрено строительство детского сада на 105 мест и подземного паркинга на 712 машино-мест и 39 мото-мест. Застройщиком объекта выступает СЗ «Фонченко».
По словам председателя комитета Анастасии Пятовой, всего в августе Москомстройинвест выдал 12 заключений о соответствии застройщиков и проектных деклараций требованиям 214-ФЗ.
«Жилая площадь в одобренных проектах составила 355 тыс. кв. метров. Нежилая площадь, включая апартаменты, - 128 тыс. кв. метров», – уточнила она.
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