На западе Москвы построят жилой комплекс на 482 квартиры

На западе Москвы построят жилой комплекс Victory Park Residences на 482 квартиры. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста, уточнив, что девелопером проекта является компания ANT development (входит в международный холдинг ANT YAPI).

По информации пресс-службы, жилой комплекс общей площадью 56,4 тыс. кв. метров возведут на ул. Братьев Фонченко. Проектом также предусмотрено строительство детского сада на 105 мест и подземного паркинга на 712 машино-мест и 39 мото-мест. Застройщиком объекта выступает СЗ «Фонченко».

По словам председателя комитета Анастасии Пятовой, всего в августе Москомстройинвест выдал 12 заключений о соответствии застройщиков и проектных деклараций требованиям 214-ФЗ.