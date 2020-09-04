Свежий, новый, интересный.
4 сентября 2020, 15:15
Рубрика: За рубежом
Метки: АВСТРАЛИЯ
Отрасль: Электроэнергетика
По сообщению системного оператора Австралии AEMO, национальным электроэнергетическим рынком (National Electricity Market, NEM) 20.08.2020 зарегистрировано новое рекордное значение суммарной нагрузки объектов нестабильной возобновляемой энергетики (Variable Renewable Energy, VRE), составившее 11,7 ГВт. В течение тридцати минут выработка крупномасштабных объектов солнечной (включая расположенные на крышах зданий) и ветровой генерации покрывала 46,5% общего объема потребляемой электроэнергии. Предыдущий максимум нагрузки VRE-генерации, составивший 11,3 ГВт, был зафиксирован в ноябре 2019 г.
По словам директора по проектированию AEMO Алекса Вонхаса, новый рекорд отражает процесс быстрой трансформации структуры генерирующих мощностей в национальной энергосистеме. За последние шесть месяцев введено в эксплуатацию пять новых ВЭС и СЭС общей мощностью 580 МВт, которые стали участниками NEM, а также реализуются проекты строительства генерирующих объектов на базе ВИЭ суммарной генерирующей мощностью 1 785 МВт.
В недавно выпущенном AEMO Объединенном системном плане на 2020 г. (2020 Integrated System Plan, ISP) прогнозируется, что для замены угольной генерации (к 2040 г. планируется вывести из эксплуатации 63% угольной генерации) потребуется строительство более 26 ГВт новых объектов VRE-генерации. В ISP также указывается, что переход к новому и более эффективному национальному энергорынку потребует использования весьма разнообразного портфеля энергоресурсов, состоящего из объектов распределенной генерации (Distributed Energy Resources, DER) и VRE-генерации, поддерживаемых разнообразными диспетчируемыми генерирующими ресурсами.
Официальный сайт AEMO
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