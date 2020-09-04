По сообщению системного оператора Австралии AEMO, национальным электроэнергетическим рынком (National Electricity Market, NEM) 20.08.2020 зарегистрировано новое рекордное значение суммарной нагрузки объектов нестабильной возобновляемой энергетики (Variable Renewable Energy, VRE), составившее 11,7 ГВт. В течение тридцати минут выработка крупномасштабных объектов солнечной (включая расположенные на крышах зданий) и ветровой генерации покрывала 46,5% общего объема потребляемой электроэнергии. Предыдущий максимум нагрузки VRE-генерации, составивший 11,3 ГВт, был зафиксирован в ноябре 2019 г.

По словам директора по проектированию AEMO Алекса Вонхаса, новый рекорд отражает процесс быстрой трансформации структуры генерирующих мощностей в национальной энергосистеме. За последние шесть месяцев введено в эксплуатацию пять новых ВЭС и СЭС общей мощностью 580 МВт, которые стали участниками NEM, а также реализуются проекты строительства генерирующих объектов на базе ВИЭ суммарной генерирующей мощностью 1 785 МВт.

В недавно выпущенном AEMO Объединенном системном плане на 2020 г. (2020 Integrated System Plan, ISP) прогнозируется, что для замены угольной генерации (к 2040 г. планируется вывести из эксплуатации 63% угольной генерации) потребуется строительство более 26 ГВт новых объектов VRE-генерации. В ISP также указывается, что переход к новому и более эффективному национальному энергорынку потребует использования весьма разнообразного портфеля энергоресурсов, состоящего из объектов распределенной генерации (Distributed Energy Resources, DER) и VRE-генерации, поддерживаемых разнообразными диспетчируемыми генерирующими ресурсами.

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