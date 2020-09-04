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Под Самарой появится Центр настольного тенниса

Под Самарой появится Центр настольного тенниса

4 сентября 2020, 14:45
Рубрика: Контракты
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, РОСТЕНДЕР
Отрасль: Строительство 

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В микрорайоне Южный город в поселении Черноречье в пригороде Самары планируют построить Центр настольного тенниса, сообщает RosTender.info. Управление капитального строительства Самарской области объявило тендер на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству спорткомплекса. Стоимость проектирования оценивается в 14,8 млн рублей, средства поступят из областного бюджета. Итоги тендера подведут 6 октября.

Общая площадь проектируемого здания составит около 4,3 тыс. кв. метров, под строительство отвели участок размером 1,56 га. Центр сможет принимать 90 человек в смену, вместимость трибун основного зала составит 499 человек. В основном игровом зале размером 50 м на 30 м можно будет установить не менее 10 столов для настольного тенниса, а также играть в волейбол и бадминтон. В зале положат специализированное резиновое покрытие, сертифицированное ITTF (Международной федерацией настольного тенниса). Кроме того, комплекс будет включать разминочный зал, тренажерный зал, конференц-зал, буфет, фойе, гардероб, раздевалки и душевые для спортсменов и тренеров, судейские помещения и медицинский блок. Согласно материалам тендера, проектировщик должен будет предусмотреть предельную стоимость строительства не выше 354,3 млн рублей.
 

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