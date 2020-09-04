В масках и по стрелочкам
4 сентября 2020, 15:00
Рубрика: Мероприятия
Метки: ВЕБИНАРЫ, ОНЛАЙН
Отрасль: Электроэнергетика
В преддверии 5-го международного конгресса и выставки «Гидроэнергетика Центральная Азия и Каспий 2021» компания Восток Капитал проводит бесплатный вебинар «Гидроэнергетика Центральной Азии и Каспия: реализация проектов строительства и модернизации ГЭС».
16 сентября в 13:00 МСК.
Страны Каспийского региона и Центральной Азии имеют установленную гидроэнергетическую мощность более 75 ГВт, большая часть этого потенциала все еще не используется. Так, доля неосвоенного гидропотенциала Грузии – 75%, Таджикистана – более 91%, Кыргызстана – 90%, Узбекистана – более 76%. В то же время гидроэнергетические производственные активы, существующие в регионе, преимущественно были введены в эксплуатацию в советские годы и нуждаются в модернизации. Вопросы дальнейшего освоения гидроресурсов, строительства новых ГЭС и модернизации существующих в числе приоритетных для стран региона. Успешное решение этих задач позволит обеспечить энергетическую, а значит и экономическую, безопасность и независимость стран Каспийского региона и Центральной Азии.
Зарегистрироваться на бесплатный вебинар - https://hydropowercongress.com/webinar-ru/
В рамках вебинара Вы узнаете:
Среди докладчиков вебинара:
Тема доклада: Состояние и перспективы развития гидроэнергетики Республики Узбекистан
Тема доклада: Комплексное использование водных ресурсов Азербайджана: перспективное строительство гидроузлов в среднем течении бассейна р. Кура в Азербайджанской республике
Николай Георгиевский, Генеральный директор, Центр конструкторско-технологических инноваций
Тема доклада: Система предиктивной аналитики для оценки технического состояния гидроагрегата
Тема доклада: Развитие водно-энергетического потенциала и использование возможностей трансграничной торговли электроэнергией в Центральной Азии и Каспийском регионе
Нет времени присоединиться к вебинару в назначенное время? Перейдите по ссылке, чтобы зарегистрироваться и получить запись вебинара на английском языке. Вебинар проводится на русском языке.
Организатор: Vostock Capital
Тел.: +7 495 109 9 509 (Москва)
E-mail: Events@vostockcapital.com
Официальный сайт: https://hydropowercongress.com/
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