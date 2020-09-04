В преддверии 5-го международного конгресса и выставки «Гидроэнергетика Центральная Азия и Каспий 2021» компания Восток Капитал проводит бесплатный вебинар «Гидроэнергетика Центральной Азии и Каспия: реализация проектов строительства и модернизации ГЭС».

16 сентября в 13:00 МСК.

Страны Каспийского региона и Центральной Азии имеют установленную гидроэнергетическую мощность более 75 ГВт, большая часть этого потенциала все еще не используется. Так, доля неосвоенного гидропотенциала Грузии – 75%, Таджикистана – более 91%, Кыргызстана – 90%, Узбекистана – более 76%. В то же время гидроэнергетические производственные активы, существующие в регионе, преимущественно были введены в эксплуатацию в советские годы и нуждаются в модернизации. Вопросы дальнейшего освоения гидроресурсов, строительства новых ГЭС и модернизации существующих в числе приоритетных для стран региона. Успешное решение этих задач позволит обеспечить энергетическую, а значит и экономическую, безопасность и независимость стран Каспийского региона и Центральной Азии.

Зарегистрироваться на бесплатный вебинар - https://hydropowercongress.com/webinar-ru/

В рамках вебинара Вы узнаете:

Прогнозы и планы развития гидроэнергетики Центральной Азии и Каспия до 2030 ;

гидроэнергетики Центральной Азии и Каспия ; Статус текущих проектов строительства и модернизации ГЭС в регионе, а также, какие проекты запланированы до 2030 ;

в регионе, а также, ; Какие инновации и прорывные решения для строительства и модернизации ГЭС востребованы и помогут развитию гидроэнергетики Центральной Азии и Каспия.

Среди докладчиков вебинара:

Хасан Хасанов, Начальник отдела по работе с международными финансовыми организациями, Узбекгидроэнерго

Тема доклада: Состояние и перспективы развития гидроэнергетики Республики Узбекистан

Ариф Гашимов, Директор Института энергетики, Советник президента, Азерэнерджи

Тема доклада: Комплексное использование водных ресурсов Азербайджана: перспективное строительство гидроузлов в среднем течении бассейна р. Кура в Азербайджанской республике

Евгения Георгиевская, Директор по науке, Центр конструкторско-технологических инноваций

Николай Георгиевский, Генеральный директор, Центр конструкторско-технологических инноваций

Тема доклада: Система предиктивной аналитики для оценки технического состояния гидроагрегата

Василий Савин, Партнер, Руководитель Департамента инвестиций и рынков капитала, KPMG в Казахстане и Центральной Азии

Тема доклада: Развитие водно-энергетического потенциала и использование возможностей трансграничной торговли электроэнергией в Центральной Азии и Каспийском регионе

Нет времени присоединиться к вебинару в назначенное время? Перейдите по ссылке, чтобы зарегистрироваться и получить запись вебинара на английском языке. Вебинар проводится на русском языке.

Организатор: Vostock Capital

Тел.: +7 495 109 9 509 (Москва)

E-mail: Events@vostockcapital.com