В Благовещенске разработают проект реконструкции городских биологических очистных сооружений, сообщает RosTender.info.

МУП «Водоканал» города объявил тендер на выполнение проектных работ. На подготовку проекта планируют направить 36,4 млн рублей. Предложения от участников тендера принимают до 16 сентября, итоги подведут 21 сентября.

Как следует из материалов тендера, реконструкцию очистных сооружений МУП «Водоканал», сброс с которых ведется в реку Белая, будут производить в три этапа. На каждом этапе будут запускать мощности производительностью 6 000 кубометров в сутки. Мощность сооружений по итогам модернизации составит 18 000 кубометров в сутки, расчет сделан на основании плана перспективного развития города.

По механической очистке стоков проектировщик должен будет предусмотреть модернизацию решеток, песколовок и первичных отстойников, по биологической очистке – реконструкцию существующих сооружений: аэротенков, вторичных отстойников, насосных и воздуходувных станций с модернизацией оборудования.

Аэротенки собираются реконструировать с применением технологии нитри-денитрификации и биологического удаления фосфора. Также планируют создать блок реагентного удаления избыточного количества фосфатов, построить сооружения доочистки сточных вод на тканевых фильтрах, реконструировать узел обеззараживания сточных вод с применением УФО, предусмотреть аварийные иловые площадки и т.д. Обезвоженные осадки будут вывозить автотранспортом.

