Модернизацию каналов связи провели энергетики Армавирского филиала компании «Россети Кубань» на подстанции 110 кВ «Забайкаловская» в Новокубанском районе Краснодарского края. Применение цифровых устройств связи и телемеханики улучшит технологическое управление энергообъектом и повысит надежность электроснабжения потребителей.

Для перехода подстанции на цифровые каналы связи была построена новая волоконно-оптическая линия связи протяженностью 31 километр, выполнены работы по монтажу двух независимых каналов – основного и резервного. По ним в режиме реального времени информация будет передаваться в Центр управления сетями Армавирских электрических сетей и диспетчерский центр Кубанского РДУ.

Передачу и прием поступающих потоков оперативно-диспетчерской, технологической и корпоративной информации будет обеспечивать современное оборудование цифровых систем, установленное на подстанциях 110 кВ «Забайкаловская», «Речная», «Армавирская ТЭЦ», 35 кВ «Южная» и узле связи Армавирских электрических сетей.

- На новый уровень поднята оперативность и качество телеинформации. Если раньше время получения телесигналов, телеизмерений с подстанции «Забайкаловская» на диспетчерский пункт Армавирских электросетей путем ретрансляции с Новокубанского РЭС составляло 1-2 минуты, то после реконструкции – доли секунды. Также появилась возможность выполнять телеуправление непосредственно из центра управления сетями Армавирских электрических сетей, – рассказал главный инженер Армавирского филиала ПАО «Россети Кубань» Андрей Бабцов.

Цифровые устройства связи и телемеханики, установленные на питающем центре, позволят осуществлять мониторинг параметров энергообъекта в режиме реального времени, оперативно реагировать на отклонения в работе сети и устранять выявленные неполадки.

В случае нештатной ситуации и отсутствия на подстанции электропитания собственных нужд аппаратура телемеханики способна свыше 6 часов функционировать на встроенных аккумуляторах и продолжать передавать оперативную информацию.