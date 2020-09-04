В ГУП РК «Крымэнерго» подвели итоги работы по подготовке объектов электроэнергетики к безаварийному прохождению осенне-зимнего периода (ОЗП) 2020-2021 гг.

В соответствии с Приказом от 27.03.2020 № 498 «О подготовке к работе в отопительный сезон 2020-2021 годов» проводятся организационно-технические мероприятия, направленные на повышение надёжности работы энергообъектов, магистральных, высоковольтных и распределительных электрических сетей ГУП РК «Крымэнерго», срок исполнения которых апрель – сентябрь 2020 года. По итогам работы за 7 месяцев отклонений от графика выполнения ремонтной программы нет. Основной объём работ по ремонту и реконструкции объектов электросетевого хозяйства из-за летних пиковых нагрузок, ежегодно приходится на сентябрь-октябрь.

«Выполнение ремонтных и инвестиционных программ при подготовке к отопительному сезону 2020-2021гг. за 7 месяцев по ГУП РК «Крымэнерго» в физических объёмах выполнено на 56 % от годового плана, на сумму 542,39 млн руб. Для выполнения работ в третьем квартале 2020 года имеется всё необходимое. Поэтому работы будут выполнены в срок», — сказал заместитель технического директора по эксплуатации и ремонту Александр Аршуков.

Выполнение запланированных мероприятий по магистральным (220-330кВ) и высоковольтным (35-110 кВ) электрическим сетям в настоящее время составляет 100 %, мероприятия по распределительным электрическим сетям 0,4-6-10 кВ выполнены на 99%. Согласно подведённым промежуточным итогам Министерством энергетики Российской Федерации индекс готовности по ГУП РК «Крымэнерго» составляет 0,99, стоит отметить, что в 2018 году данный показатель составлял 0,82, а в 2019 - 0,98.

В рамках программы производится ремонт основного электросетевого оборудования, устройств релейной защиты и автоматики, расчищаются и расширяются просеки воздушных линий электропередачи.

В ходе выполнения инвестиционной программы за 7 месяцев 2020 года введена в эксплуатацию ПС 110 кВ «Керченская» (стоимость реконструкции составила 513,33 млн. руб. без НДС), ПС 110/10 кВ "Набережная"(стоимость реконструкции 253,80 млн. руб. без НДС), кроме этого введена в эксплуатацию интегрированная система безопасности ПС 220 кВ "Камыш-Бурун"( 21,662 млн. руб. без НДС).

Большой объем работ выполнен по капитальному ремонту воздушных линий напряжением 0,4-10 кВ. За 7 месяцев выполнены работы на 847 километрах ВЛ. Также ведется ремонт трансформаторных подстанций (ТП) и распределительных пунктов (РП) напряжением 0,4-10 киловольт. Из запланированных 1737, за 7 месяцев отремонтировано 896 источников питания. Таким образом, уже выполнено 52 процента работы по ремонту ТП и РП.

В 2020 году запланировано расчистить 974,48 га просек воздушных линий всех классов напряжения. Энергетики уже освободили от древесно-кустарниковой растительности 604,24 гектаров просек ЛЭП, что составляет более 62% годового плана.

Для выполнения аварийно-восстановительных работ в ОЗП подготовлен персонал и техника в количестве 221 бригады (859 человек), из них 42 оперативно-выездные бригады (ОВБ) на постоянном дежурстве, 283 единицы автотехники и спецмеханизмов.

Аварийным резервом и топливом ГУП РК «Крымэнерго» обеспечено в полном объёме.

Организовано взаимодействие с подразделениями МЧС и Едиными дежурно-диспетчерскими службами (ЕДДС) муниципальных образований Республики Крым. Технические мероприятия, проводимые в рамках программы подготовки к ОЗП, позволяют энергетикам сократить количество аварий в сетях и среднюю длительность их ликвидации, повысив таким образом, надежность сетевого комплекса.