Мосгосэкспертиза, подведомственная Москомэкспертизе, сообщает о согласовании проектной документации для объекта «Реконструкция 4 электродепо с установкой 4 колесотокарных станков с автоматизированным комплексом для диагностики колесных пар на ходу в составе с единой централизованной системой учета параметров и прогнозирования ремонта колесных пар. Электродепо «Черкизово» по адресу: Открытое шоссе, влд. 6А, район Преображенское, Восточный административный округ города Москвы.

Согласован проект реконструкции электродепо «Черкизово» в районе Преображенское, об этом сообщила руководитель Мосгосэкспертизы Анна Яковлева.

«Предусматривается реконструкция здания отстойно-ремонтного корпуса, включая установку колесотокарного станка, отделочные работы, утепление фасада, а также строительство диагностического модуля с навесом, устройство модульного блока управления и прокладка инженерных коммуникаций: дождевой канализации, кабелей волоконно-оптических линий связи, электрических кабелей, заземления», – рассказала руководитель экспертной организации.

Будет устроен приямок для установки колесотокарного станка, создан фундамент под консольный кран, устроен навес над диагностическим комплексом, оборудованным подвесным краном. Также будет создан пункт управления диагностическим комплексом.

«При проследовании поезда через установку диагностического комплекса все колеса проверяются по ряду параметров. Результаты измерений поступают в цех ремонта. Блок информации для каждого колеса может быть выделен с помощью системы идентификации. Все результаты измерений, дающие полную информацию о состоянии каждого колеса и колесных пар, размещаются в запоминающем устройстве», – объяснила Анна Яковлева.

Колесотокарный станок необходим для выполнения сервисного обслуживания колесных пар электропоездов и выполняет обмер параметров, восстановление профиля и устранение дефектов на поверхности катания колесных пар подвижного состава всех моделей и модификаций вагонов.

В ходе работ будет демонтирован существующий колесотокарный станок, восстановлена смотровая канава, затем установлен новый станок и диагностический комплекс на парковых путях.

