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"Арктик СПГ 2" зафрахтовал 15 танкеров ледового класса Arc7, которые будут построены на ССК "Звезда"

ПАО «НОВАТЭК» объявило, что его совместное предприятие ООО «Арктик СПГ 2» (далее «Арктик СПГ 2» и/или «Проект») заключило с ООО «Современный морской арктический транспорт СПГ» (ООО «СМАРТ СПГ», совместное предприятие ПАО «НОВАТЭК» и ПАО «Совкомфлот») долгосрочные договоры фрахтования 14 судов-газовозов ледового класса Arc7, строительство которых будет осуществлено на судостроительном комплексе «Звезда». Подписание договоров фрахтования позволило ООО «СМАРТ СПГ» заключить с группой ВЭБ.РФ и ООО «Судостроительный комплекс «Звезда» соответствующие контракты на строительство и лизинговое финансирование данных судов.

В октябре 2019 года были заключены договоры фрахтования, финансирования и строительства на ССК «Звезда» пилотного судна-газовоза. Ранее участниками «Арктик СПГ 2» («НОВАТЭК», TOTAL, CNPC, CNOOC, Mitsui и JOGMEC), в соответствии с утвержденной стратегией по морской транспортировке Проекта, было одобрено строительство 15 судов-газовозов ледового класса Arc7 на данном предприятии.

Строительство на ССК «Звезда» 15 современных судов-газовозов высокого ледового класса обеспечивает формирование основного состава арктического флота «Арктик СПГ 2». Это позволит круглогодично осуществлять транспортировку СПГ по Северному морскому пути в Азиатско-Тихоокеанский регион и обеспечит существенный вклад в развитие российской судостроительной отрасли.

 

Справка

ООО «Арктик СПГ 2» реализует проект по строительству трех технологических линий по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн т в год каждая и стабильного газового конденсата общей мощностью до 1,6 млн т в год. Общая мощность трех линий составит 19,8 млн т СПГ в год. Проект основан на инновационной концепции строительства с использованием оснований гравитационного типа (ОГТ) в целях снижения капитальных затрат и минимизации воздействия на экологию Арктического региона России.

Участниками Проекта являются: ПАО «НОВАТЭК» (60%), TOTAL (10%), CNPC (10%), CNOOC (10%) и консорциум Mitsui и JOGMEC (10%). 

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