Демпфирующие распорки "МЗВА" аттестованы в ПАО "Россети"

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7 сентября 2020, 14:00
Рубрика: Компании
Метки: ФОРЭНЕРГО
Отрасль: Электротехника
Завершена аттестация в ПАО «Россети» распорок дистанционных демпфирующих ООО «МЗВА» (производитель ООО «ЧЭМЗ» - территориально обособленное производственное подразделение ООО «МЗВА» в г. Чкаловске Нижегородской области). Аттестованы распорки типов 2РГД, 3РГД и 5РГД для проводов марки АС по ГОСТ 839.
Продукция ведущего отечественного производителя предназначена для расщепленной фазы воздушных линий электропередачи 220 – 750 кВ и обеспечивает:
Распорки дистанционные демпфирующие ООО «МЗВА» полностью соответствуют техническим требованиям ПАО «Россети» и по результатам аттестации рекомендованы для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети».
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