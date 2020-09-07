Демпфирующие распорки "МЗВА" аттестованы в ПАО "Россети"

Завершена аттестация в ПАО «Россети» распорок дистанционных демпфирующих ООО «МЗВА» (производитель ООО «ЧЭМЗ» - территориально обособленное производственное подразделение ООО «МЗВА» в г. Чкаловске Нижегородской области). Аттестованы распорки типов 2РГД, 3РГД и 5РГД для проводов марки АС по ГОСТ 839.

Продукция ведущего отечественного производителя предназначена для расщепленной фазы воздушных линий электропередачи 220 – 750 кВ и обеспечивает:

сохранение расстояния между проводами расщепленной фазы;

предотвращение соударения проводов расщепленной фазы;

гашение эоловой вибрации;

гашение субколебаний.

Распорки дистанционные демпфирующие ООО «МЗВА» полностью соответствуют техническим требованиям ПАО «Россети» и по результатам аттестации рекомендованы для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети».