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На месторождении Сентачан построят обогатительную фабрику

На месторождении Сентачан построят обогатительную фабрику

7 сентября 2020, 16:00
Рубрика: Контракты
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Горнодобывающая промышленность Строительство 

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Красноярский филиал Главгосэкспертизы России рассмотрел представленные повторно проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство объектов по переработке золото-сурьмяной руды на территории месторождения в Верхоянском районе Республики Саха (Якутия). По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение. 

Разработка месторождения Сентарач ведется с 1978 года. В настоящее время эксплуатацией рудника занимается АО «Звезда». С целью обогащения золото-сурьмяной руды по гравитационно-флотационной схеме с получением слитков лигатурного золота и флотационного сурьмяного концентрата марки КСуФ1 на промышленной площадке месторождения в Большеталдинском сельском поселении строится обогатительная фабрика с объемом переработки 30 тыс. т в год. 

Проектной документацией, получившей положительное заключение Красноярского филиала Главгосэкспертизы России, предусмотрено обустройство нескольких технологических площадок предприятия, в том числе объектов самой фабрики: двух производственных и одного лабораторного корпусов, постамента, переходных галерей, склада готовой продукции, площадки котельной, дизельных электростанций и других. 

На площадке дробильного комплекса построят склады руды и постаментов, дробильный комплекс, агрегат управления, пункт обогрева и подпорные стены. На площадке хвостового хозяйства будут построены отвал полусухого складирования, зумпф для сбора фильтрата и осадков, отвал золы. Также здесь оборудуют площадки водоснабжения, полигон отходов, склад горюче-смазочных материалов, трансформаторную подстанцию и инженерные эстакады. 

Для размещения работников фабрики создадут вахтовый поселок, где будут работать общежитие, столовая, пожарный пост и другие необходимые бытовые и хозяйственные постройки. 

Планируется, что срок эксплуатации обогатительной фабрики составит 25 лет. 

Застройщик - АО «Звезда». Проектную документацию подготовили в АО «Иркутский научно-исследовательский институт благородных и редких металлов и алмазов». 

Фото: zavodfoto.ru

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