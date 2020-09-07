На месторождении Сентачан построят обогатительную фабрику

Красноярский филиал Главгосэкспертизы России рассмотрел представленные повторно проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство объектов по переработке золото-сурьмяной руды на территории месторождения в Верхоянском районе Республики Саха (Якутия). По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Разработка месторождения Сентарач ведется с 1978 года. В настоящее время эксплуатацией рудника занимается АО «Звезда». С целью обогащения золото-сурьмяной руды по гравитационно-флотационной схеме с получением слитков лигатурного золота и флотационного сурьмяного концентрата марки КСуФ1 на промышленной площадке месторождения в Большеталдинском сельском поселении строится обогатительная фабрика с объемом переработки 30 тыс. т в год.

Проектной документацией, получившей положительное заключение Красноярского филиала Главгосэкспертизы России, предусмотрено обустройство нескольких технологических площадок предприятия, в том числе объектов самой фабрики: двух производственных и одного лабораторного корпусов, постамента, переходных галерей, склада готовой продукции, площадки котельной, дизельных электростанций и других.

На площадке дробильного комплекса построят склады руды и постаментов, дробильный комплекс, агрегат управления, пункт обогрева и подпорные стены. На площадке хвостового хозяйства будут построены отвал полусухого складирования, зумпф для сбора фильтрата и осадков, отвал золы. Также здесь оборудуют площадки водоснабжения, полигон отходов, склад горюче-смазочных материалов, трансформаторную подстанцию и инженерные эстакады.

Для размещения работников фабрики создадут вахтовый поселок, где будут работать общежитие, столовая, пожарный пост и другие необходимые бытовые и хозяйственные постройки.

Планируется, что срок эксплуатации обогатительной фабрики составит 25 лет.

Застройщик - АО «Звезда». Проектную документацию подготовили в АО «Иркутский научно-исследовательский институт благородных и редких металлов и алмазов».

Фото: zavodfoto.ru