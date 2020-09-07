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На острове Кунашир построят новую поселковую дорогу

На острове Кунашир построят новую поселковую дорогу

7 сентября 2020, 17:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 

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Проектную документацию на строительство объездной трассы до водолечебницы в поселке Горячий пляж изучили эксперты Управления государственной экспертизы Сахалинской области. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение.

Кунашир - самый южный из островов Большой гряды Курил. Его айнское название - «Кунашири» - означает «черный остров» и указывает на местную природу, для которой характерны темнохвойные леса, темные почвы и сумрачный облик шлакового конуса Тятя, одного из местных действующих вулканов. На склоне другого вулкана - Менделеев - построен поселок Горячий пляж, основное население которого составляют военнослужащие-пограничники.

На прибрежных участках и в приливной зоне у подошвы вулкана Менделеева находится множество парогидротерм, которые представляют собой щелочные, хлоридно-натриевые источники с температурой воды 60-100 градусов, используемые в лечебных целях и для выращивания овощей в теплице.

Проектом, получившим положительное заключение государственной экспертизы, предусмотрено строительство в поселке дороги протяженностью 2,4 км, ведущей до местной бальнеологической грязелечебницы Южно-Курильской районной больницы.  Дорога будет отходить от трассы Южно-Курильск – Головнино.

Трассу – ее продольный и поперечный профиль - спроектировали с учетом необходимости обеспечения поверхностного водоотвода. Также здесь установят недостающие и заменят поврежденные дорожные знаки, нанесут дорожную разметку, благоустроят зеленую зону вдоль маршрута. В дальнейшем дорогу продолжат до границы территории ГеоТЭС «Менделеевское» - выведенной из эксплуатации российской геотермальной электростанции, находящейся на завершающем этапе модернизации. Финальная протяженность трассы составит 4,1 км.

Проектную документацию на строительство участка до водолечебницы подготовили в ООО «Проектировщик-2». Застройщик объекта - Администрация муниципального образования «Южно-Курильского городского округа».

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