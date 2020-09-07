Новые панели и стойки для компактных шкафов "RAM block"

ДКС расширяет ассортимент компактных решений "RAM block" для построения систем автоматизации. Теперь в составе группы появились панели и стойки высотой 1000 и 1200 мм. Ознакомиться с полным ассортиментом группы вы можете по ссылке: https://www.dkc.ru/ru/catalog/118/

Новые панели и стойки предназначены для сборки напольных шкафов в сегментах, где могут применяться дополнительные требования к их габаритам. Это могут быть модульные производственные объекты (узлы учета тепла, газа, воды, модульные котельные и др.), предприятия общественного питания и объекты жилищного строительства.

Панели и стойки изготовлены из стали толщиной 1,5 мм, окрашенной порошковым способом (цвет – серый, RAL 7035). Несущая способность стоек – 700 кг на каркас или 1000 кг – на собранный шкаф.

По вопросам размещения заказа на продукцию обращайтесь к дистрибьюторам ДКС. Список дистрибьюторов находится в разделе "Где купить" на сайте: https://www.dkc.ru/ru/where_to_buy/filter/country-is-russia/apply/. Для получения консультаций и пояснений по ассортименту обращайтесь в региональные представительства компании. Контакты региональных представительств можно найти на официальном сайте компании в разделе "Контакты": https://www.dkc.ru/ru/about/contact/.