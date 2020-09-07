 
Инвестиции (проекты)

Правительство России выделило 50 миллиардов рублей для ускорения программы расселения граждан из аварийного жилья

Правительство России выделило 50 миллиардов рублей для ускорения программы расселения граждан из аварийного жилья

7 сентября 2020, 16:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА, МИНСТРОЙ, НАЦПРОЕКТ
Отрасль: Строительство 

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 2 мин
470

ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА, МИНСТРОЙ, нацпроект

Правительство РФ направит Минстрою России 50 млрд рублей из резервного фонда на ускорение мероприятий федерального проекта по переселению граждан из аварийного жилья. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» уже осуществляется с опережением запланированных сроков. Так, целевой показатель на 2020 год был выполнен в целом по стране на 123% — на 1 августа расселены 1,23 млн кв. м аварийного жилья при плане в один миллион квадратных метров, а 34 региона выполнили свои программы на год.

Всего, начиная с 2019 года по 1 августа 2020 года, жилищные условия улучшили почти 85,6 тыс. человек, расселено 1376 тыс. кв. м аварийного жилья.

Принятое Правительством России решение позволит до 1 июля 2022 года быстрее запланированного расселить около 1,16 млн непригодных для жизни квадратных метров. Средства в виде имущественного взноса поступят в Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

«Указанные средства позволят быстрее решить жилищную проблему тысяч наших граждан, которые ждут переселения из аварийного жилья. У нас немало регионов, которые активно и успешно выполняют задачи по расселению и у которых есть возможности выполнить свои обязательства в более короткие сроки. Такое решение, безусловно, будет хорошей поддержкой и для граждан, особенно в текущих условиях», — отметил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимир Якушев.

Справочно:

Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» предусматривает расселение в период с 2019 по 2024 годы 530,9 тыс. человек из 9,54 млн. кв. м.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: Минстрой РФ

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инвестиции
В экономзоне
Завод по переработке сои и рапса в Липецкой области построят к концу 2021 года
На острове Кунашир построят новую поселковую дорогу
Проблему 64 долгостроев на Кубани планируют решить за счет фонда защиты прав дольщиков
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно