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Премия BIM&Security 2020 пройдет 15 октября 2020 г. в онлайн-формате

Премия BIM&Security 2020 пройдет 15 октября 2020 г. в онлайн-формате

7 сентября 2020, 21:46
Рубрика: Мероприятия
Метки: BIM, РУБЕЖ, МЕРОПРИЯТИЯ

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Оргкомитетом Всероссийской премии BIM&Security принято решение о проведении мероприятия в онлайн-формате. Вручение премии пройдет 15 октября 2020 года.  Срок приема проектов на конкурс продлен до 15 сентября 2020 года.  Подать проект и зарегистрироваться на посещение BIM&Security 2020 можно на сайте: https://bimsecurity.ru/ 

Лауреаты премии будут награждены фирменными статуэтками BIM&Security и получат возможность выступить перед аудиторией с докладом о своём проекте и компании. 

Организаторы BIM&Security отмечают, что переход в онлайн откроет возможность стать слушателями деловой программы премии для всех желающих. 

Гости BIM&Security 2020 узнают: 

  • О состоянии законодательного и нормативно-технического регулирования в области BIM 
  • О достигнутом уровне развития и перспективах рынка информационного моделирования в России 
  • О проблематике проектирования в BIM систем безопасности. 

Отдельный пул докладов познакомит аудиторию BIM&Security с кейсами применения технологии информационного моделирования для повышения эффективности управления уже возведенными объектами.  

Партнеры премии расскажут о профессиональном образовании в BIM, ответят на вопросы: 

  • Как проектировщику получить навыки информационного моделирования? 
  • Как окупить затраты на обучение работе в BIM? 
  • Как повысить востребованность на рынке труда в ранге BIM-проектировщика.  

Благодаря BIM&Security, участники профессионального сообщества могут обмениваться опытом и выстроить взаимовыгодное сотрудничество в новой для большинства компаний сфере BIM-технологий. Именно эти цели являются важнейшими для Всероссийской ежегодной премии BIM&Security. 

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