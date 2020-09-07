Деловая сессия "Кабельный бизнес 2020"
7 сентября 2020, 21:46
Рубрика: Мероприятия
Метки: BIM, РУБЕЖ, МЕРОПРИЯТИЯ
Оргкомитетом Всероссийской премии BIM&Security принято решение о проведении мероприятия в онлайн-формате. Вручение премии пройдет 15 октября 2020 года. Срок приема проектов на конкурс продлен до 15 сентября 2020 года. Подать проект и зарегистрироваться на посещение BIM&Security 2020 можно на сайте: https://bimsecurity.ru/
Лауреаты премии будут награждены фирменными статуэтками BIM&Security и получат возможность выступить перед аудиторией с докладом о своём проекте и компании.
Организаторы BIM&Security отмечают, что переход в онлайн откроет возможность стать слушателями деловой программы премии для всех желающих.
Гости BIM&Security 2020 узнают:
Отдельный пул докладов познакомит аудиторию BIM&Security с кейсами применения технологии информационного моделирования для повышения эффективности управления уже возведенными объектами.
Партнеры премии расскажут о профессиональном образовании в BIM, ответят на вопросы:
Благодаря BIM&Security, участники профессионального сообщества могут обмениваться опытом и выстроить взаимовыгодное сотрудничество в новой для большинства компаний сфере BIM-технологий. Именно эти цели являются важнейшими для Всероссийской ежегодной премии BIM&Security.
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