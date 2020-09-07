Оргкомитетом Всероссийской премии BIM&Security принято решение о проведении мероприятия в онлайн-формате. Вручение премии пройдет 15 октября 2020 года. Срок приема проектов на конкурс продлен до 15 сентября 2020 года. Подать проект и зарегистрироваться на посещение BIM&Security 2020 можно на сайте: https://bimsecurity.ru/

Лауреаты премии будут награждены фирменными статуэтками BIM&Security и получат возможность выступить перед аудиторией с докладом о своём проекте и компании.

Организаторы BIM&Security отмечают, что переход в онлайн откроет возможность стать слушателями деловой программы премии для всех желающих.

Гости BIM&Security 2020 узнают:

О состоянии законодательного и нормативно-технического регулирования в области BIM

О достигнутом уровне развития и перспективах рынка информационного моделирования в России

О проблематике проектирования в BIM систем безопасности.

Отдельный пул докладов познакомит аудиторию BIM&Security с кейсами применения технологии информационного моделирования для повышения эффективности управления уже возведенными объектами.

Партнеры премии расскажут о профессиональном образовании в BIM, ответят на вопросы:

Как проектировщику получить навыки информационного моделирования?

Как окупить затраты на обучение работе в BIM?

Как повысить востребованность на рынке труда в ранге BIM-проектировщика.

Благодаря BIM&Security, участники профессионального сообщества могут обмениваться опытом и выстроить взаимовыгодное сотрудничество в новой для большинства компаний сфере BIM-технологий. Именно эти цели являются важнейшими для Всероссийской ежегодной премии BIM&Security.