Власти Краснодарского края, где зафиксировано большое число обманутых дольщиков, планируют решить проблему 64 долгостроев за счет регионального Фонда защиты прав дольщиков. Об этом сообщил в интервью ТАСС первый вице-губернатор региона Андрей Алексеенко.

Краснодарский край входит в число регионов с самым большим количеством незавершенных объектов долевого строительства. Для решения проблемы обманутых дольщиков в регионе применяют несколько механизмов: долгострои достраивают за счет Фонда защиты прав дольщиков при поддержке краевого бюджета. По тем объектам, завершение которых экономически не выгодно, дольщикам выплачивают компенсации. Ранее сообщалось, что в соответствии с дорожной картой, за 2020-2022 годы планируется восстановить права дольщиков по 263 проблемным объектам, а к 2023 году полностью искоренить проблему долгостроев.

"Сегодня Фонд - наш основной партнер и единомышленник в данном вопросе. Для тесного взаимодействия с федеральным Фондом в октябре прошлого года по поручению губернатора был создан региональный Фонд. Это позволило в максимально короткие сроки запустить механизм софинансирования многих проблемных объектов, которые есть на территории края. В общей сложности мы планируем, что за счет средств Фонда будет решена проблема по 64 долгостроям", - сказал Алексеенко.

Он пояснил, что на данный момент при взаимодействии с региональным Фондом восстановлены права дольщиков по 15 объектам: 8 из них находятся в стадии завершения, на эти цели предусмотрено 1,7 млрд рублей, из которых 160,5 млн - средства из федерального бюджета, 50,8 млн - из краевого бюджета и 1,5 млрд - из компенсационного фонда застройщиков. Ввод в эксплуатацию этих объектов запланирован на 2022-2024 годы. Еще по 7 объектам, строительство которых признали экономически не целесообразным, дольщикам выплачены 1,2 млрд рублей компенсаций. В марте с федеральным Фондом защиты прав дольщиков подписано дополнительное соглашение еще по 42 объектам (более 4 тыс. квартир), в июне в адрес Фонда направлен на рассмотрение дополнительный перечень объектов.

"Что касается механизма принятия решений, то расчеты производятся исходя из оценки стоимости завершения объекта: что более экономически выгодно - достроить его или компенсировать людям понесенные затраты. Компенсация это быстро и надежно, тем более, что есть категория людей, которые вкладывали денежные средства в приобретение квартиры с целью ее дальнейшей продажи. Но есть и те, кто когда-то приобретал в нынешних долгостроях свое единственное жилье. Соответственно, на момент покупки стоимость была одна, при получении компенсации сейчас этих средств будет уже недостаточно на приобретение нового подобного жилья, поэтому такой категории дольщиков выгоднее дождаться завершения объекта", - резюмировал Алексеенко.

Фото: Андрей Алексеенко

© Пресс-служба администрации Краснодарского края