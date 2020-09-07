По результатам публикации неаудированной консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности за 6 месяцев 2020 года по МСФО менеджмент ПАО «МРСК Центра» (далее по тексту - «Россети Центр») – управляющая организация ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (далее по тексту - «Россети Центр и Приволжье») провел телефонную конференцию с трансляцией презентации в сети Интернет, посвященную итогам работы «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» за 6 месяцев 2020 года.

Со стороны «Россети Центр» в мероприятии принял участие заместитель генерального директора по экономике и финансам Артем Алешин и начальник отдела по взаимодействию с акционерами Сергей Терников. Ключевыми вопросами, помимо финансовых результатов, стали проблема прохождения Компаниями периода ограничительных мер, динамика изменения дебиторской задолженности, консолидация электросетевых активов и актуальный прогноз по основным показателям деятельности на конец 2020 года.

На фоне непростой макроэкономической ситуации, спровоцированной пандемией COVID-19, Компании своевременно реализовали ряд мер, направленных на обеспечение надежности электроснабжения, защиту персонала и сохранение финансовой устойчивости. В частности были оптимизированы операционные расходы и пересмотрена Инвестиционная программа, улучшена структура долга, усилена работа по мониторингу за платежной дисциплиной. Значительную помощь в решении нестандартных задач оказала реализуемая Программа цифровой трансформации «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье». За короткий срок все центры по обслуживанию потребителей были переведены в режим онлайн, что обеспечило максимальную доступность сервисов Компаний для потребителей и поддержало показатели выручки от дополнительных услуг.

Несмотря на снижение объемов услуг по передаче электроэнергии, которые были вызваны как климатическим фактором в первом квартале, так и сокращением деловой активности во втором квартале в связи с действием ограничительных мер, Компаниям удалось сохранить положительную динамику по сокращению потерь электроэнергии. Ведется непрерывная работа по повышению уровня собираемости оплаты за услуги по передаче электроэнергии и проблемной дебиторской задолженности, что находит свое отражение в финансовых результатах. Обе Компании отчитались о росте EBITDA и прибыли за период в сравнении с 6 месяцами предыдущего года.

В ходе презентации результатов был также представлен актуализированный прогноз Компаний на 2020 год, который не предполагает каких-либо новых ограничительных мер в экономике во втором полугодии и исходит из консервативной оценки по динамике основных показателей. При этом Компании ожидают стабилизации спроса на электроэнергию и улучшения финансовых результатов. Также во время дискуссии была затронута тема консолидации электросетевых активов. Компании продолжают наращивать долю своего присутствия в регионах деятельности, что способствует повышению эффективности работы электросетевого комплекса регионов и улучшает параметры на будущие периоды тарифного регулирования.

Презентация «Россети Центр» (только на русском языке) доступна по ссылке.

Презентация «Россети Центр и Приволжье» (только на русском языке) доступна по ссылке.