26 августа 2020 года на заводе «Изолятор-АКС» состоялось историческое для российской энергетики событие. Впервые была выпущена отечественная кабельная муфта на 550 кВ. Дата выпуска первой муфты, кстати, совпала с днем рождения генерального директора ООО «Завод «Изолятор» Александра Славинского. ООО «Завод «Изолятор» является материнской компанией для ООО «Изолятор-АКС», на территории которого и расположились производственные цеха. На самом деле запуск производства продукции такого класса, как мы увидели на «Изолятор-АКС», – это очень важная для понимания рынка и крайне своеобразная история реального импортозамещающего стартапа, запущенного без государственных денег и «указки». Это, наверное, и способствовало тому, что задуманный и высокотехнологичный продукт получился.

На следующий день, 27 августа команда RusCable.Ru уже была на заводе, чтобы узнать все тонкости проекта и поговорить с заместителем генерального директора Элладой Исмайловой и Дмитрием Лопатиным, техническим директором завода “Изолятор-АКС”. Запуск производства такого важного продукта, как кабельная арматура на класс напряжения до 550 кВ в России делает возможным реализацию проекта польность отечественной кабельной системы на этот класс напряжения. Поскольку производство кабеля на 500 кВ уже было освоено на Кирскабеле, а система с использованием муфт иностранного производства даже аттестована Россетями, то арматура - становится "последней милей" этого важного для страны проекта.

Естественно, что проект и перспектива полностью отечественной высоковольной кабельной системы на 550 кВ выглядит гладко только на бумаге и в действительности, реализация этого проекта может быть очень непростой. И дело тут не в оборудовании, ни в специалистах и даже не в деньгах. Дело в государстве и непрозрачности многих процессов. Дело в проектах. Дело в том, что не все так заинтересованы в импортозамещении, как это объявляется с трибун.

Наша команда подготовила специальный большой материал о производстве и перспективах реализации первой отечественной кабельной системы с использованием арматуры "Изолятор АКС". Это действительно важная тема. Она совсем не про муфты. Она про всех нас. Она про государство и бизнес. Это история про успешный стартап без государственных денег и о том, какая поддержка действительно нужна в таких проектах. Кто отвечает за энергобезопасность и занимается реальным импортозамещением?