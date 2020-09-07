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Ульяновские энергетики продолжают ремонт ЛЭП

Ульяновские энергетики продолжают ремонт ЛЭП

7 сентября 2020, 15:00
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ ВОЛГА, МРСК ВОЛГИ, УЛЬЯНОВСКИЕ СЕТИ
Отрасль: Электроэнергетика 

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В филиале ПАО «Россети Волга» — «Ульяновские распределительные сети» продолжаются ремонтные работы на воздушных линиях (ВЛ) разного напряжения. За 8 месяцев текущего года энергетики отремонтировали порядка 1,5 тыс. км линий электропередачи 0,4-10 кВ, более 790 км ВЛ 35-110 кВ на территории Ульяновской области.

На сегодняшний день заменено 32,7 км провода, 15,3 км грозотроса, 1281 опора и 9227 изоляторов. Также выполнена расчистка трасс линий электропередачи от древесно-кустарниковой растительности на площади более 430 га. Особое внимание энергетиков направлено на то, чтобы проводить ремонтные работы, максимально сократив неудобства для жителей региона. На случай частых и длительных перебоев в электроснабжении, связанных с плановыми отключениями, предусмотрено использование резервных источников питания, а в ситуации, где это возможно, – временное изменение схем электроснабжения.

Ремонтная программа будет реализована своевременно. До начала осенне-зимнего периода энергетики планируют завершить все работы и подготовить электросети к надежной и эффективной работе в период максимальных нагрузок. Всего в 2020 году в филиале планируется отремонтировать более 1680 км линий электропередачи 0,4-10 кВ, около 990 км высоковольтных линий 35-110 кВ, 29 подстанций 35-110 кВ и более 670 трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ.

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