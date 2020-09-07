Группа компания "Таиф" запустила газопровод стоимостью 4,3 млрд рублей из Елабуги до ПАО "Нижнекамскнефтехим" (входит в состав группы), сообщила в понедельник пресс-служба президента Татарстана.

"Новый газопровод высокого давления от г. Елабуги до ПАО "Нижнекамскнефтехим" протяженностью 30 км был проложен за 17 месяцев. Стоимость строительства составила 4,3 млрд рублей с НДС. Новый газопровод обеспечит поставку необходимых дополнительных объемов природного газа для развития предприятий Нижнекамского промышленного узла в объеме до 4 млрд кубических метров в год. Кроме того, будет обеспечено резервирование газоснабжения НПУ и г. Нижнекамска от двух независимых источников, а в период ограничений газоснабжения появляется возможность не использовать мазут на Нижнекамских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, ввод этого газопровода стал завершающим этапом масштабного проекта группы компаний "Таиф" по повышению надежности газоснабжения предприятий группы, находящихся в Нижнекамском промышленном узле (НПУ). Необходимость в новом трубопроводе возникла в связи с тем, что из-за роста промышленного комплекса НПУ и увеличения потребления природного газа исчерпалась пропускная способность магистрального газопровода-отвода на Нижнекамский промышленный узел ООО "Газпром трансгаз Казань". В период максимальных нагрузок, особенно в осенне-зимний период, действующий газопровод не покрывал текущих потребностей предприятий промышленного узла и Нижнекамского района, что приводило к сжиганию резервного топлива (мазута) на электростанциях, расположенных в НПУ.

Президент Татарстана Рустам Минниханов, выступая на церемонии открытия газопровода, назвал событие знаковым для нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности республики. По его словам, это надежная база для реализации планов развития нефтегазохимического комплекса республики.

В 2025 году по сравнению с 2009 годом плановое потребление природного газа предприятиями группы "Таиф" в Нижнекамске увеличится почти втрое. К этому времени планируется ввести производства технического углерода, метанола, этиленовый комплекс (ЭП-600).

Нефтехимическая компания ПАО "Нижнекамскнефтехим", основанная в 1967 году, является одним из лидеров в России по производству синтетических каучуков и пластиков, входит в группу компаний "Таиф". Ее основные производственные мощности расположены в Нижнекамске.