Комитет государственного строительного надзора города Москвы выдал ООО «Р-Опра» (входит ГК «Р-фарм») разрешение на возведение завода по производству лекарств. Объект будет расположен на территории особой экономической зоны «Технополис Москва» (ОЭЗ Зеленоград), сообщила пресс-служба Мосгосстройнадзора.



Фармзавод возведут на площадке «Алабушево» на территории особой экономической зоны «Технополис «Москва» (ОЭЗ «Зеленоград») в районе Силино за счет компании «Р-Опра». Инвестиции в строительство предприятия оцениваются в 5,8 млрд рублей.



На предприятии будет организовано производство жизненно важных лекарств для лечения кардиологических, онкологических, психиатрических заболеваний, а также рассеянного склероза, хронической почечной недостаточности и болезней дыхательных путей. Благодаря новому производству жители Зеленограда получат дополнительные рабочие места. Предполагается, что в течение семи лет компания изготовит и поставит в медучреждения Москвы товаров на сумму 18,4 млрд рублей.



Проект будет включать пятиэтажный завод по производству лекарственных средств, состоящий из трех корпусов: двух производственных и одного административно-лабораторного. В зданиях разместятся производственные помещения: лаборатории контроля качества, офисы с переговорными, конференц-зал, архив. Кроме того, на территории разместится склад, контрольно-пропускной пункт, насосная станция и две трансформаторные подстанции. Прилегающую территорию планируют благоустроить и озеленить. Общая площадь строений 30,9 тыс. кв. м.



К строительству завода в «Алабушево» фармкомпания планирует приступить в 2020 году. Открытие производства анонсировано на 2023 год. Срок действия разрешения на строительство истекает 4 июля 2024 года.



По данным Kartoteka.ru, ООО «Р-Опра» с уставным капиталом 10 млн рублей зарегистрировано в Зеленограде в 2012 году. Основной вид деятельности – производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях. Компания входит в ГК «Р-фарм». Генеральный директор предприятия – Алексей Репик. Компанией владеют Андрей Артемов (50%), ООО «Р-ФАРМ ИНТЕРНЕШНЛ» (49%) и Алексей Репик (1%). В 2018-м «Р-Опра» отработало с нулевой выручкой и чистым убытком в 680 тыс. рублей.