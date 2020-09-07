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Завод по переработке сои и рапса в Липецкой области построят к концу 2021 года

Завод по переработке сои и рапса в Липецкой области построят к концу 2021 года

7 сентября 2020, 17:15
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ПРОИЗВОДСТВО
Отрасль: Строительство 

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Руководство завода компании "Черноземье", который перерабатывает подсолнечник, к концу 2021 года построит в ОЭЗ "Тербуны" в Липецкой области завод по переработке сои и рапса. В расширение завода планируется инвестировать 6,5 млрд рублей, сообщила ТАСС в понедельник пресс-служба агентства инвестиционного развития Липецкой области.

"В строительство второй очереди завода планируется инвестировать 6,5 млрд рублей. Первая очередь по переработке подсолнечника, с мощностью 2000 тонн в сутки, успешно работает с 2016 года. Запуск нового завода намечен на четвертый квартал 2021 года. Новое предприятие позволит создать более 200 рабочих мест", - говорится в сообщении пресс-службы агентства.

По ее данным, расширение производства с переработкой сои и рапса будет проведено в три этапа. На первом и втором построят элеватор для приемки и хранения масличных культур объемом 250 тыс. куб. метров, завод по переработке 2700 тонн сои или 2000 тонн рапса в сутки, а также производство соевых белковых концентратов и изолятов. На третьем этапе расширят элеватор и построят комбикормовый завод.

Компания "Черноземье", которая входит в "Эксойл групп", построила завод и элеватор в ОЭЗ "Тербуны" в 2016 году, инвестиции составили около 6,5 млрд рублей. Новые производства будут построены рядом, в ОЭЗ компания имеет участок 18 га, из них 10 га уже заняты.

В Липецкой области более 10 особых экономических зон регионального уровня, ОЭЗ "Тербуны" создана в Тербунском райне в 2006 году на площади 992,2 га. В ней насчитывается шесть резидентов, кроме компании "Черноземье", это компания "Рафарма" с порядка 3,6 млрд рублей инвестиций в производство противораковых лекарств и антибиотиков, "Мегамиксцентр" с заводом за 1,5 млрд рублей по выпуску премиксов для животных и другие.

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Компания: ТАСС

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