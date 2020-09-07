Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов провел совещание по вопросу обеспечения энергоснабжением инвестиционного проекта Байкальской горной компании по освоению Удоканского месторождения меди в Забайкальском крае.

Проект по освоению Удоканского месторождения меди реализуется в рамках территории опережающего развития «Забайкалье» и будет введен в эксплуатацию в 2022 году. Инвестор планирует вложить в проект 91 миллиард рублей и создать 1856 рабочих мест.

Реализация этого одного из крупнейших для Забайкалья инвестпроекта находится на постоянном контроле у Минвостокразвития России. В ходе рабочей поездки в Забайкальский край в марте 2020 года Александр Козлов посетил площадки строительства объектов горно-металлургического комбината «Удокан». В июле этого года министр провел совещание с участием Минэнерго России и председателем правления Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы (ПАО «ФСК ЕЭС»), где был подтвержден график реализации удоканского проекта, а также рассмотрена необходимость выполнение согласованных расчетов для принятия решения о вариантах энергоснабжения Удоканского ГМК в период плановых ремонтов без сдвига графика реализации проекта.

В этот раз глава Минвостокразвития России для решения вопроса бесперебойного энергоснабжения ГМК «Удокан» провел совещание с участием представителей краевого правительства, Корпорации развития Дальнего Востока, Минэнерго России, компаний «Россети» и «Мобильные ГТЭС», инвестора. Александр Козлов напомнил, что вице-премьер – полпред Президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев 23 июня 2020 года дал ряд поручений по обеспечению бесперебойным энергоснабжением проекта ГМК «Удокан». По информации министра, ранее при рассмотрения всех возможных альтернативные вариантов энергоснабжения в качестве наиболее оптимального предлагался вариант применения мобильных газотурбинных электростанций (МГТЭС).

«Необходимо зафиксировать ряд пунктов: объем недостающей электрической мощности, согласованный энерготариф, возможности перебазирования и монтажа МГТЭС, обсудить место расположения данных станций, произвести расчеты по определению уровня шума и просчитать его влияние на окружающую среду. Также нужно понимать, что МГТЭС – временная схема энергообеспечения, поэтому необходимо создание постоянного источника энергоснабжения. Определенная проработка данных вопросов уже проведена. Теперь нам нужно эти положения структурировать в единый документ, чтобы принять согласованное межведомственное решение и продолжать работу дальше», - отметил Александр Козлов.

По итогам совещания принято решение в течение недели провести следующий этап обсуждений единого документа по вопросу бесперебойного энергоснабжения проекта ГМК «Удокан».