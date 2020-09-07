Деловая сессия "Кабельный бизнес 2020"
7 сентября 2020, 15:45
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, ВЕБИНАРЫ, ОНЛАЙН, НИК D1
Отрасль: Электроэнергетика
C 24 августа по 3 сентября 2020 года представители завода «Изолятор» и члены НИК D1 РНК СИГРЭ «Материалы и разработка новых методов испытаний и средств диагностики» приняли участие в работе электронной Сессии СИГРЭ 2020: вебинарах исследовательских комитетов, обучающих семинаров и воркшопов, которые состоялись в соответствии с технической программой Сессии.
02 и 03 сентября 2020 года в рамках электронной Сессии СИГРЭ состоялись заседания Исследовательского комитета СИГРЭ D1 (SC D1 CIGRE) «Материалы и разработка новых методов испытаний и средств диагностики», на котором Председатель SC D1 CIGRE Ральф Питч подвел итоги работы комитета и представил задачи на 2021-2022 годы.
В SC D1 CIGRE работает 23 регулярных члена, 6 дополнительных членов, 12 наблюдательных членов, 5 консультативных рабочих групп, 26 рабочих групп (WG), включая совместные WG (3 JWG D1/ B1, 1 JWG D1/ B3, 2 JWG D1/ А2+1JWG D1/ B1/ B3). В 26 рабочих группах ИК D1 работают представители 39 стран. В 4 международных рабочих группах экспертами работают представители НИК D1 РНК СИГРЭ, включая две совместные рабочие группы JWG B1/D1.75 и JWG B1//В3/D1.79. Всего в мире по тематическому направлению D1 работает порядка 450 экспертов.
В SC D1 CIGRE регулярным членом от Российской Федерации с 2016 года является Александр Славинский, д.т.н., генеральный директор ООО «Завод «Изолятор», руководитель НИК D1 РНК СИГРЭ.
С 2020 года Т.Е. Шадриков, член НИК D1 РНК СИГРЭ, доцент кафедры высоковольтной электроэнергетики, электротехники и электрофизики ФГБОУ ВО «ИГЭУ», к.т.н. вошел в состав SC D1от РФ дополнительным регулярным членом.
Далее в рабочем графике заседания SC D1 были представлены презентации докладов по предпочтительным темам направления Исследовательского комитета D1. В течении двух дней работы было представлено 34 доклада.
Представление презентаций сформировано по темам. Вопросы авторам докладов задавались в режиме онлайн. Модератором заседания озвучивались вопросы, на которые авторы также в формате онлайн отвечали на вопросы.
Основными темами по направлению ИК D1 были:
Россия на заседаниях ИК D1 была представлена тремя докладами:
Коллегам было представлено обоснование необходимости проведения спектральных исследований состава осадков в изоляции трансформаторов и высоковольтных выводов. (М.Н. Лютикова, Россети (ФСК ЕЭС).
Авторами Казанского государственного энергетического университета (КГЭУ) предложен способ и аппаратура для определения степени полимеризации бумажно-масляной изоляции трансформаторов без отбора образцов изоляции на длинах волн в видимой области спектра 650÷655 нм в лабораторных условиях. Методика аттестована в ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Республике Татарстан» г. Казань.
Научным сообществом Ивановского государственного университета (ИГЭУ) предложена методика расчёта электрической прочности и рабочего напряжения изоляции кабельных линий повышенной частоты.
Исследовательский комитет D1 «Материалы и разработка новых методов испытаний и средств диагностики» работает в тесном сотрудничестве с ИК A2 «Силовые трансформаторы и реакторы» и ИК A3 «Оборудование для магистральных и распределительных электрических сетей». Тематика докладов по этим направлениям, представленным на Сессии СИГРЭ заинтересовала представителей НИК D1, которые приняли участие в работе вебинаров по направлению ИК А2 и ИК А3.
По тематике ИК A2 в докладах сделан акцент на повышение надежности трансформаторов (индекс исправности трансформаторов и управления активами; использования жидкостей на основе сложных эфиров для повышения надежности трансформатора, характеристики трансформатора и ремонт трансформатора в эксплуатации).
По тематическому направлению ИК А3 в докладах обсуждались темы, отражающие потребность в испытаниях новых типов оборудования.
28 августа 2020 года в конференц-зале завода «Изолятор» состоялась трансляция форума «Женщины в энергетике» в рамках электронной сессии СИГРЭ 2020.
Сообщество «Женщины в энергетике» от НИК D1 представляют: Марина Владимирова, руководитель службы по обеспечению деятельности завода «Изолятор» и Ирина Давиденко, д.т.н., профессор кафедры «Электрические машины» Уральского Государственного Университета им. Первого Президента РФ Б.Н. Ельцина
Форум «Женщины в энергетике» в рамках электронной сессии СИГРЭ 2020 был посвящен принятию изменений и преодолению барьеров после COVID и направлен на содействие развитию женщин-инженеров путем обмена опытом и предоставления возможностей для общения.
Безусловно в век цифровых технологий и сложившейся эпидемиологической обстановки в мире электронная Сессия СИГРЭ 2020 предложила мировому сообществу уникальную возможность обмена знаниями, дискуссий, общения с авторами, получения ценной информации в области развития электротехники и мировой энергетики в целом.
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