C 24 августа по 3 сентября 2020 года представители завода «Изолятор» и члены НИК D1 РНК СИГРЭ «Материалы и разработка новых методов испытаний и средств диагностики» приняли участие в работе электронной Сессии СИГРЭ 2020: вебинарах исследовательских комитетов, обучающих семинаров и воркшопов, которые состоялись в соответствии с технической программой Сессии.

02 и 03 сентября 2020 года в рамках электронной Сессии СИГРЭ состоялись заседания Исследовательского комитета СИГРЭ D1 (SC D1 CIGRE) «Материалы и разработка новых методов испытаний и средств диагностики», на котором Председатель SC D1 CIGRE Ральф Питч подвел итоги работы комитета и представил задачи на 2021-2022 годы.

В SC D1 CIGRE работает 23 регулярных члена, 6 дополнительных членов, 12 наблюдательных членов, 5 консультативных рабочих групп, 26 рабочих групп (WG), включая совместные WG (3 JWG D1/ B1, 1 JWG D1/ B3, 2 JWG D1/ А2+1JWG D1/ B1/ B3). В 26 рабочих группах ИК D1 работают представители 39 стран. В 4 международных рабочих группах экспертами работают представители НИК D1 РНК СИГРЭ, включая две совместные рабочие группы JWG B1/D1.75 и JWG B1//В3/D1.79. Всего в мире по тематическому направлению D1 работает порядка 450 экспертов.

В SC D1 CIGRE регулярным членом от Российской Федерации с 2016 года является Александр Славинский, д.т.н., генеральный директор ООО «Завод «Изолятор», руководитель НИК D1 РНК СИГРЭ.

С 2020 года Т.Е. Шадриков, член НИК D1 РНК СИГРЭ, доцент кафедры высоковольтной электроэнергетики, электротехники и электрофизики ФГБОУ ВО «ИГЭУ», к.т.н. вошел в состав SC D1от РФ дополнительным регулярным членом.

Далее в рабочем графике заседания SC D1 были представлены презентации докладов по предпочтительным темам направления Исследовательского комитета D1. В течении двух дней работы было представлено 34 доклада.

Представление презентаций сформировано по темам. Вопросы авторам докладов задавались в режиме онлайн. Модератором заседания озвучивались вопросы, на которые авторы также в формате онлайн отвечали на вопросы.

Основными темами по направлению ИК D1 были:

испытания, мониторинг и диагностика, в том числе надежность контрольно-измерительного оборудования и систем для испытаний, мониторинга и диагностики;

функциональные свойства и деградация изоляционных материалов, в том числе материалы, оказывающие меньшее воздействие на окружающую среду в процессе производства, эксплуатации и утилизации;

изоляционные системы современных компонентов: материалы, подверженные высоким нагрузкам: напряженности поля, магнитному потоку, электрическому току и частоте; опыт и требования к новым процедурам испытаний и стандартам.

Россия на заседаниях ИК D1 была представлена тремя докладами:

«Особенности выбора рабочего напряжения изоляции в системах переменного тока повышенной частоты» Т.Е. Шадриков, А.М. Соколов, А.А. Дьячков, ФГБОУ ВО «Ивановский государственный энергетический университет», Россия. «Новый метод для оценки степени полимеризации бумажной изоляции силовых трансформаторов» В.К. Козлов, А. Х. Сабитов ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет», Россия. «Спектральное исследование состава осадков в бумажно-масляной изоляции высоковольтных вводов» С.М. Коробейников, М.Н. Лютикова, А.А. Коновалов, «ФСК ЕЭС», Россия

Коллегам было представлено обоснование необходимости проведения спектральных исследований состава осадков в изоляции трансформаторов и высоковольтных выводов. (М.Н. Лютикова, Россети (ФСК ЕЭС).

Авторами Казанского государственного энергетического университета (КГЭУ) предложен способ и аппаратура для определения степени полимеризации бумажно-масляной изоляции трансформаторов без отбора образцов изоляции на длинах волн в видимой области спектра 650÷655 нм в лабораторных условиях. Методика аттестована в ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Республике Татарстан» г. Казань.

Научным сообществом Ивановского государственного университета (ИГЭУ) предложена методика расчёта электрической прочности и рабочего напряжения изоляции кабельных линий повышенной частоты.

Исследовательский комитет D1 «Материалы и разработка новых методов испытаний и средств диагностики» работает в тесном сотрудничестве с ИК A2 «Силовые трансформаторы и реакторы» и ИК A3 «Оборудование для магистральных и распределительных электрических сетей». Тематика докладов по этим направлениям, представленным на Сессии СИГРЭ заинтересовала представителей НИК D1, которые приняли участие в работе вебинаров по направлению ИК А2 и ИК А3.

По тематике ИК A2 в докладах сделан акцент на повышение надежности трансформаторов (индекс исправности трансформаторов и управления активами; использования жидкостей на основе сложных эфиров для повышения надежности трансформатора, характеристики трансформатора и ремонт трансформатора в эксплуатации).

По тематическому направлению ИК А3 в докладах обсуждались темы, отражающие потребность в испытаниях новых типов оборудования.

28 августа 2020 года в конференц-зале завода «Изолятор» состоялась трансляция форума «Женщины в энергетике» в рамках электронной сессии СИГРЭ 2020.

Сообщество «Женщины в энергетике» от НИК D1 представляют: Марина Владимирова, руководитель службы по обеспечению деятельности завода «Изолятор» и Ирина Давиденко, д.т.н., профессор кафедры «Электрические машины» Уральского Государственного Университета им. Первого Президента РФ Б.Н. Ельцина

Форум «Женщины в энергетике» в рамках электронной сессии СИГРЭ 2020 был посвящен принятию изменений и преодолению барьеров после COVID и направлен на содействие развитию женщин-инженеров путем обмена опытом и предоставления возможностей для общения.

Безусловно в век цифровых технологий и сложившейся эпидемиологической обстановки в мире электронная Сессия СИГРЭ 2020 предложила мировому сообществу уникальную возможность обмена знаниями, дискуссий, общения с авторами, получения ценной информации в области развития электротехники и мировой энергетики в целом.