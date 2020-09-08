Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак в авторской колонке для журнала «Энергетическая политика» рассказал о том, как пандемия коронавируса повлияла на нефтесервисную отрасль, путях ее поддержки и влиянии на добычу нефти в России.

«В последние месяцы ситуация на мировом нефтяном рынке остается достаточно волатильной. К фундаментальным факторам, которые оказывают влияние на отрасль уже не один год, присоединились экономические последствия распространения в мире коронавирусной инфекции. Таким образом, сложившаяся с начала года конъюнктура сказывается не только на бюджетах нефтедобывающих стран и нефтяных компаний, но и на смежных отраслях. В первую очередь, речь идет о сфере нефтесервисных заказов, спрос на которые в короткие сроки снизился в разы», - сообщил Александр Новак в статье.

По его словам, к настоящему моменту объем отечественного рынка нефтесервисных услуг оценивается в 1,5 трлн рублей в год, при этом его большую часть уже занимают российские компании и дочки нефтекомпаний.

«В период с 2009 по 2019 год количество активных буровых установок возросло с 842 до 1762 единиц, флотов ГРП – с 62 до 127 установок, проходка бурением увеличилась с 14,6 млн м до 29, 6 млн м. То есть в течение 10 лет наша страна произвела качественный и количественный скачок в этом сегменте», - отмечается в колонке.

По оценкам Министра, снижение рынка нефтесервисных услуг в 2020-2021 годах может составить почти половину от уровня 2019 года. В результате появляются риски значительного сокращения маржинальности нефтесервисных организаций. Снижение объемов заказов неизбежно обострит конкуренцию на рынке, что в свою очередь, может повлечь необратимые экономические последствия для ряда компаний. Согласно анализу Минэнерго России, в случае бездействия, то есть непринятия системных мер поддержки отрасли, рыночная доля иностранных нефтесервисных компаний может возрасти до более чем 50% в период до 2022 года.

«Российской нефтесервисной отрасли это грозит потерей ключевых компетенций по высокотехнологичным направлениям, в том числе таким стратегически важным, как геофизические и сейсмические исследования скважин, а также специализированное программное обеспечение. В течение последних месяцев Минэнерго России приняло целый ряд мер для обеспечения устойчивости сегмента и максимального сохранения рабочих мест. На сегодняшний день в нефтесервисе в общей сложности занято более 300 тысяч человек. К настоящему моменту в перечень системообразующих организаций российской экономики уже включены 12 нефтесервисных организаций, еще 5 находятся в стадии проработки. Одновременно по поручению президента России проводится работа по созданию условий для формирования фонда незаконченных скважин», - сказал он.

В этой связи, сообщил Министр, подготовлены предложения по дополнению Налогового кодекса Российской Федерации новыми статьями в части установления налогового вычета на создание резерва новых объектов по добыче углеводородного сырья. Реализовать так называемую программу «Незавершенная скважина» предполагается в период действия соглашения ОПЕК+, то есть с мая 2020 года по апрель 2022 года.

«По оценке Минэнерго России, внедрение подобного механизма позволит обеспечить нефтесервисные компании необходимыми заказами в период с 2020 года по апрель 2022 года и построить около 2,7 тысяч скважин. Совокупный размер налогового вычета, уплата которого придется на период 2022–2025 годов, составит 32,15 млрд рублей. В то же время сумма вычета будет полностью компенсирована за счет налоговых поступлений от новых скважин, вводимых в эксплуатацию, уже в 2023 году. В результате общий объем дополнительных доходов бюджета России от реализации механизма оценивается в 1,15 трлн рублей за период действия программы поддержки, а планируемый объем инвестиций недропользователей достигнет 300-400 млрд рублей. Таким образом, механизм будет экономически выгоден для всех сторон - государства, ВИНК, банков, нефтесервисных компаний», - отметил Александр Новак.

Восстановление рынка нефтесервисных услуг, по мнению экспертов, до докризисного уровня не будет быстрым и может занять порядка двух-пяти лет. Поэтому и государству, и нефтяным компаниям, которые заинтересованы в стабильном предоставлении необходимых для работы услуг, сегодня общими усилиями предстоит поддержать нефтесервисный сектор в этот непростой период, заключил Министр.

«Еще раз подчеркну: от уровня развития нефтесервиса зависят будущие добычные возможности российской нефти, которая по-прежнему будет оставаться одной из ключевых составляющих мирового энергобаланса», - добавил он.

С полной версией статьи можно ознакомиться на «сайте Минэнерго».