Обзор эфира RusCable Live от 04.09.20
8 сентября 2020, 16:00
Рубрика: Контракты
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, РОСТЕНДЕР
Отрасль: Строительство
Школа №30 в планировочном районе Луговое Южно-Сахалинска получит новое дополнительное здание, сообщает RosTender.info.
Администрация Южно-Сахалинска объявила тендер на проектирование, строительство и ввод объекта в эксплуатацию. Стоимость работ оценивается в 1 млрд 410 млн рублей, деньги поступят из городского бюджета. Заявки от строительных организаций на участие в тендере принимают до 24 сентября, итоги подведут 28 сентября.
Согласно материалам тендера, подрядчик должен будет подготовить проект нового корпуса к концу этого года. В феврале предстоит получить положительное заключение государственной экспертизы по проектной документации и смете, после чего приступят к строительству здания. Как ожидается, его введут в строй летом 2024 года.
Дополнительное здание будет построено на территории школы рядом с существующим корпусом. Оно рассчитано на 550 учеников. В здании разместят учебные кабинеты, IT-лабораторию, спортивные залы, пищеблок и столовую, а также концертный и конференц-зал, интерактивный музей и мастерские для уроков труда.
Известно, что в школе №30 занимаются 890 детей при проектной мощности здания 640 человек. По этой причине некоторые классы учатся во вторую смену.
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