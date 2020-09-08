Школа №30 в планировочном районе Луговое Южно-Сахалинска получит новое дополнительное здание, сообщает RosTender.info.

Администрация Южно-Сахалинска объявила тендер на проектирование, строительство и ввод объекта в эксплуатацию. Стоимость работ оценивается в 1 млрд 410 млн рублей, деньги поступят из городского бюджета. Заявки от строительных организаций на участие в тендере принимают до 24 сентября, итоги подведут 28 сентября.

Согласно материалам тендера, подрядчик должен будет подготовить проект нового корпуса к концу этого года. В феврале предстоит получить положительное заключение государственной экспертизы по проектной документации и смете, после чего приступят к строительству здания. Как ожидается, его введут в строй летом 2024 года.

Дополнительное здание будет построено на территории школы рядом с существующим корпусом. Оно рассчитано на 550 учеников. В здании разместят учебные кабинеты, IT-лабораторию, спортивные залы, пищеблок и столовую, а также концертный и конференц-зал, интерактивный музей и мастерские для уроков труда.

Известно, что в школе №30 занимаются 890 детей при проектной мощности здания 640 человек. По этой причине некоторые классы учатся во вторую смену.

