Контрольная "цифра"

В наши дни цифровизация является одним из основных трендов промышленности, в том числе и в сфере контроля качества. Цифровые решения помогают свести к минимуму человеческий фактор при инспекции технологических процессов, повысить качество и обеспечить безопасность продукции.

На протяжении последних нескольких лет формированием единой информационной среды в области качества активно занимается «РТ-Техприемка» – центр компетенций системы управления качеством Госкорпорации Ростех. Ряд цифровых решений компании уже внедрен – это автоматизированные системы мониторинга соответствия технологическим процессам и качества продукции, электронная система прослеживаемости, машинное зрение и другие. В частности, технологии машинного зрения используются для контроля качества поверхности стали, поставляемой на предприятия авиационного кластера Ростеха.

Подробнее о проектах «РТ-Техприемки» в области цифровизации и автоматизации контроля качества – в нашем материале.

Система мониторинга качества продукции: поможет избавиться от ошибок и Excel-таблиц

Одним из первых проектов «РТ-Техприемки» в области цифровизации контроля качества стала автоматизированная информационная система мониторинга качества продукции. Этот процесс на многих предприятиях все еще ведется в Excel-таблицах, которые обрабатываются аналитиками. Затем все сводится в единую форму, на основе чего строится отчет для руководства. Недостаток этого метода заключается в том, что информация уже на входе может содержать большое количество ошибок, а агрегация в сводные таблицы только умножит их. Таким образом, неточности могут оказаться и в итоговом отчете. На выверку и вычистку всех ошибок уходит колоссальное количество времени, иногда недели.

Цель новой системы – это заведение данных онлайн. Соответственно онлайн сразу строится конечная отчетность и проводится аналитика без необходимости что-либо дополнительно обрабатывать, перерабатывать и т.д. Это позволяет уже на этапе ввода данных в систему исключать или, как минимум, минимизировать ошибки. При этом система сама контролирует, сопоставляет цифры и подсвечивает все несоответствия и ошибки оператору.

Сейчас данная система находится в опытной эксплуатации на предприятиях КРЭТ. В «РТ-Техприемке» планируют в скором времени начать ее эксплуатацию и на предприятиях других холдингов.

Система мониторинга технологических процессов: расскажет о всех этапах изготовления материала

Следующая система предназначена непосредственно для автоматизации сбора информации и сопровождения технологических процессов на технических приемках. В данном случае собирается не конечный результат в виде рекламации продукции, а аккумулируется информация о продукции в рамках технологического цикла.

Изначально вся система должна получать информацию по всему процессу, по всей технологической цепочке изготовления материалов – начиная от того, какие материалы используются, какие сертификаты, от каких производителей и т.д. Далее добавляются все переделы во время технологического процесса изготовления материалов, характеристики этих переделов, температурные характеристики, временные и т.п. В общем вся информация, которая позволяет задокументировать технологический процесс и четко проследить весь этап изготовления изделия.

При создании данной системы специалистами «РТ-Техприемки» решено было начать с самой первостепенной задачи – приемки конечной продукции. Этот блок был разработан первым и уже введен в опытную эксплуатацию, что позволило сократить сроки от начала разработки системы до ввода в опытную эксплуатацию в разы.

Система электронной прослеживаемости: покажет путь изделия – от изготовителя до потребителя

Система электронной прослеживаемости позволяет заводу-изготовителю конечного изделия проследить процесс изготовления, хранение, транспортировку, и соответственно отгрузку ему, как конечному потребителю. В информационной системе на каждое изделие заводится своя страница с данными о том, когда и кем оно было изготовлено, кому было отгружено, а также предоставлена иная информация, которая содержится в сопроводительных документах на продукцию.

Данная система снижает вероятность попадания контрафактной и неаутентичной продукции на производства авиационной техники, в которых требуется особый контроль прослеживаемости изготовления и поставки материалов и полуфабрикатов. Здесь даже единичный случай может привести к серьезным инцидентам.

Как рассказали в «РТ-Техприемке», в сентябре опытная эксплуатация системы электронной прослеживаемости будет запущена на одном из предприятий атомной и авиастроительной отраслей. К системе уже выразили готовность подключиться Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК), Объединенная авиационная корпорация (ОАК), холдинг «Вертолеты России».

Машинное зрение: увидит мельчайшие дефекты – с точностью до 300 мкм

Этот проект родился как техническое решение проблемы качества холоднокатанной стали, которая используется в авиационной технике. Суть его в том, чтобы обнаружить и классифицировать дефекты материала на этапе приемки, которые могут попасть в дальнейшем в производство.

Программно-аппаратный комплекс работает на алгоритмах искусственного интеллекта. Стальные листы для приемки размещаются на платформе устройства и анализируются видеокамерами. Полученные изображения обрабатываются программным обеспечением. Программа на основании заданных характеристик выявляет мельчайшие дефекты изделия.

Программно-аппаратный комплекс контролирует качество холоднокатанной стали ВНС-9-Ш, разработанной Всероссийским научно-исследовательским институтом авиационных материалов (ВИАМ). Она применяется для изготовления компонентов несущей системы российских вертолетов: легкого Ка-226, среднего Ка-62, тяжелого Ми-38, сверхтяжелого Ми-26, а также для ударных Ка-52 «Аллигатор» и Ми-28 «Ночной охотник».

Прототип комплекса уже прошел тестирование на площадке разработчика. В августе была запущена опытная эксплуатация системы для проверки стали, поставляемой предприятиям холдинга «Вертолеты России».

Продвинутая аналитика: предскажет возможные отказы техники

Сама идея применения продвинутой аналитики в технической приемке родилась в рамках концепции «РТ-Техприемки» как информационного хаба. Очевидно, что единое информационное пространство является поставщиком большого объема данных (Bigdata). На основе этих данных можно строить различные прогнозы, которые предсказывают определенные события, в том числе связанные с отказами подсистем или изделий.

Для эксплуатанта это предоставляет возможность использовать технику с учетом вероятности возможного отказа тех или иных систем. Кроме того, продвинутая аналитика позволяет наглядно показать взаимосвязь определенного изделия с различными типами воздушных судов. Что это значит? Допустим, какой-то блок управления используется на различных воздушных судах – истребителях, вертолетах. И эта взаимосвязь показывает, что один и тот же блок выходит из строя на разных типах воздушных судов.

Продвинутая аналитика может быть внедрена и на этапе сбора – система будет предупреждать, что то или иное изделие потенциально несет в себе возможный дефект и отказ. Ведь выходной контроль еще не дает гарантию того, что изделие не откажет через месяц или через год в системе конечного изделия.