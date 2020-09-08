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Крупное трехстороннее соглашение может к 2024 году связать Израиль с энергосистемой ЕС

Крупное трехстороннее соглашение может к 2024 году связать Израиль с энергосистемой ЕС

8 сентября 2020, 14:15
Рубрика: За рубежом
Метки: ИЗРАИЛЬ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Израиль до конца года подпишет соглашение с Грецией и Кипром о прокладке подводного кабеля, который соединит его с европейской энергосистемой, сообщает «Israel Hayom».

Проект, который, как ожидается, займет около четырех лет, был доработан после беседы министра энергетики Израиля Юваля Штайница со своей кипрской коллегой Натасой Пилидес. Финансирование, оцениваемое примерно в 3,1 миллиарда шекелей (около 917 миллионов долларов), будет предоставляться всеми тремя странами, а также ЕС.

Кабель будет проходить от Израиля до материковой Греции через Кипр – расстояние, охватывающее более 1000 миль – на глубине почти 2 мили. После завершения строительства по нему первоначально смогут поставлять 1000 мегаватт, но ожидается, что в конечном итоге объем поставок удвоится. Это означает, что он потенциально сможет обеспечить Израилю от 20% до 40% ежемесячного внутреннего потребления электроэнергии.

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