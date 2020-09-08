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На севере Москвы построят жилой комплекс за 2,5 млрд рублей

На севере Москвы построят жилой комплекс за 2,5 млрд рублей

8 сентября 2020, 16:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Отрасль: Строительство 

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ГК «Основа» построит на севере Москвы рядом с Головинскими прудами жилой комплекс комфорт-класса. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе девелопера, уточнив, что объем инвестиций в проект оценивается в 2,5 млрд рублей.

Жилой комплекс общей площадью 22 тыс. кв. метров возведут на участке площадью 0,62 га в районе Коптево по адресу: Старокоптевский пер., 4. Проектом предусмотрено строительство двух жилых корпусов на общем стилобате и встроенно-пристроенного детского сада на 50 мест. Площадь жилья составит 14,3 тыс. «квадратов».

Проектом также предусмотрен подземный паркинг, кладовые для жильцов, коммерческие площади на первом этаже под инфраструктуру. Приступить к строительству объекта планирует в конце текущего года.

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