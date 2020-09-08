4 сентября в Москве и Пекине прошло пятое заседание рабочей группы по радиоэлектронике подкомиссии по сотрудничеству в области промышленности Комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств России и Китая. Делегации приняли участие в заседании в режиме видео-конференц-связи.

Российскую делегацию возглавил директор департамента радиоэлектронной промышленности Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Василий Шпак, китайскую делегацию – директор департамента информационных технологий Министерства промышленности и информатизации Китайской Народной Республики Цяо Юешань. Координатором работы российской части рабочей группы выступил ЦНИИ «Электроника» – информационно-аналитический центр Госкорпорации Ростех.

В ходе заседания стороны договорились о создании совместного российско-китайского аналитического центра развития высокотехнологичных отраслей на базе ЦНИИ «Электроника» и Центра международного экономического и технического сотрудничества Министерства промышленности и информационных технологий КНР CIETC-MIIT. Сферы предполагаемого сотрудничества охватывают системы связи; вычислительную технику; автоматизацию и интеллектуальное управление; электронику для систем безопасности; нейроинтерфейсы; интеллектуальную энергетику; системы распределенного реестра и хранения данных.

Также активно обсуждался вопрос развития кадрового потенциала обеих стран. Стороны поддержали сотрудничество CIETC-MIT и ЦНИИ «Электроника» в области развития молодых научных и технических предпринимателей в рамках проведения российско-китайского конкурса индустриальных инноваций Innovation Awards, финал которого состоится в середине ноября 2020 года в формате видео-конференц-связи.

Кроме того, рабочая группа обсудила вопросы сотрудничества в области разработки и производства электронных компонентов; систем связи автоматизированного управления и трансграничной передачи данных с использованием квантовых коммуникаций; измерительного оборудования; локализации периферийного оборудования и развития цифрового телевидения нового поколения. Стороны договорились о сотрудничестве индустриальных парков и согласились с необходимостью активизации тесного диалога между ассоциациями предприятий радиоэлектронной промышленности двух стран.

По итогам мероприятия состоялось подписание протокола рабочей группы, а также достигнута договоренность о проведении шестого заседания рабочей группы в 2021 году.